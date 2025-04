En coulisses

Meeting RN et contre-manifestations : trois blocs électoraux sans partis de masses

Il est assez rare que trois partis politiques manifestent le même jour. A fortiori quand ils représentent ensemble les « trois blocs » électoraux irréconciliables qui divisent la France et la rendent de plus en plus ingouvernable. Sorte de prolégomènes à la future élection présidentielle, cette journée n’aura finalement suscité que peu d’intérêt populaire tout en dévoilant quelques indices sur les stratégies des différents camps.