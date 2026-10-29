POINT DE VUE
29 octobre 2026
Mbappé, Mao et le « siècle des humiliations » : ce que Pékin préfère oublier
Kylian Mbappé a présenté ses excuses après avoir qualifié Mao Zedong de « dictateur », sous la pression d’un boycott en Chine et du départ de deux sponsors chinois. Pour justifier la susceptibilité de Pékin, certains commentateurs invoquent le « siècle des humiliations » ouvert par les guerres de l’Opium. Un « récit » à revisiter : la Chine des Qing déclinait déjà sous l’effet de ses propres crises, l’opium n’était qu’un enjeu parmi d’autres, et c’est la République de Chine de Tchang Kaï-chek, non les communistes, qui obtint la fin des « traités inégaux ».
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THEMATIQUESTribunes
Jean Sylvestre Mongrenier est chercheur à l’Institut français de géopolitique (Université de Paris VIII) et chercheur associé à l’Institut Thomas More.
Il est notamment l'auteur de La Russie menace-t-elle l'Occident ? (éditions Choiseul, 2009).
Jean Sylvestre Mongrenier est chercheur à l’Institut français de géopolitique (Université de Paris VIII) et chercheur associé à l’Institut Thomas More.
Il est notamment l'auteur de La Russie menace-t-elle l'Occident ? (éditions Choiseul, 2009).