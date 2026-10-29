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Cette photo montre une campagne publicitaire pour la marque laitière chinoise « Mengniu », mettant en scène les stars du football Kylian Mbappé (au centre), Lionel Messi (à gauche) et Lamine Yamal, dans un supermarché à Pékin, le 28 octobre 2026.
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POINT DE VUE

29 octobre 2026

Mbappé, Mao et le « siècle des humiliations » : ce que Pékin préfère oublier

Kylian Mbappé a présenté ses excuses après avoir qualifié Mao Zedong de « dictateur », sous la pression d’un boycott en Chine et du départ de deux sponsors chinois. Pour justifier la susceptibilité de Pékin, certains commentateurs invoquent le « siècle des humiliations » ouvert par les guerres de l’Opium. Un « récit » à revisiter : la Chine des Qing déclinait déjà sous l’effet de ses propres crises, l’opium n’était qu’un enjeu parmi d’autres, et c’est la République de Chine de Tchang Kaï-chek, non les communistes, qui obtint la fin des « traités inégaux ».

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MOTS-CLES

Kylian Mbappé , Mao Zedong , Chine , Polémique , dictateur , histoire , Opium , communisme

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Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean Sylvestre Mongrenier
Enseignant-chercheur

Jean Sylvestre Mongrenier est chercheur à l’Institut français de géopolitique (Université de Paris VIII) et chercheur associé à l’Institut Thomas More.

Il est notamment l'auteur de La Russie menace-t-elle l'Occident ? (éditions Choiseul, 2009).