Mauritanie, l’ascension d’un pivot africain

Dans un Sahel bousculé par les coups d’État et l’enlisement sécuritaire, la Mauritanie trace un chemin à part. Ce pays charnière entre Maghreb et Afrique subsaharienne, s’affirme comme un modèle de stabilité politique, de diplomatie d’équilibre et d’ambition énergétique. En dépit de défis persistants – changement climatique, pressions migratoires, vulnérabilités économiques – il démontre que l’effondrement n’est pas une fatalité. Une trajectoire qu’il faut lire à travers les faits, les chiffres, et les paris posés sur l’avenir.