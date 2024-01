Martin Gurri : « Vue des Etats-Unis, la colère des agriculteurs ressemble aux funérailles de l’identité nationale française »

Atlantico : Avant la colère des agriculteurs, qui interpelle tout ou partie de la société française, il y a notamment eu les Gilets Jaunes. Les deux mouvements peuvent, à certains égards, sembler similaires : ils ont bénéficié (ou bénéficient) d’un soutien conséquent de la part de la population, qui semble participer aux mobilisations par « procuration ». Que dire de ces similitudes exactement ?

Martin Gurri : Les Gilets jaunes étaient des citoyens de la périphérie, économiquement et socialement plus que géographiquement. Pour la plupart, ils étaient maçons, chauffeurs de taxi, propriétaires de petites entreprises. Contrairement aux travailleurs syndiqués ou aux fonctionnaires, ils ne pouvaient pas manquer une journée de travail sans perdre une journée de salaire. Pour les élites urbaines qui sont à la tête du gouvernement et qui dominent la culture française, ces citoyens, les Gilets jaunes, étaient invisibles. La révolte des Gilets jaunes était essentiellement un appel à la reconnaissance : je casse donc j'existe. La stratégie a fonctionné. Les élites étaient perplexes et démoralisées tout en se demandant : qui sont ces gens ? D'où viennent-ils ? En posant ces questions, curieusement, ils ont répondu aux besoins existentiels des Gilets jaunes.

Les agriculteurs français constituent une classe protégée depuis des décennies. Leurs subventions consommaient autrefois une part considérable du budget de l’ancienne Communauté européenne. Leur révolte ressemble plus aux protestations des enseignants syndiqués et des cheminots – qui, eux aussi, sont traditionnellement protégés par l’État français. Dans les deux cas, la cause de la colère était la même : la protection dont ils bénéficiaient était sur le point de disparaître ou d’être retirée. L’État français ne peut plus en supporter le coût et l’Union européenne ne souhaite pas répondre aux revendications françaises. Les agriculteurs veulent revenir à la France d’avant, sans McDonald’s ni restaurants mexicains, dans laquelle ils étaient traités comme des modèles de vertu nationale. Je peux comprendre cela. Je suis assez âgé pour avoir connu cette France, et c’était merveilleux. Mais les Français d’aujourd’hui veulent leurs quesadillas et leurs Big Mac, et la France d’avant, je suis désolé de le dire, a disparu à jamais.

L’âme de la France est aujourd’hui divisée. Ne voulant pas se laisser distancer, elle souhaite maîtriser les nouvelles technologies et rester compétitive sur le marché mondial. Mais plus que tous ceux que je connais, les Français souhaitent conserver leurs traditions de loisirs et de douceur de vivre : le travail protégé, les 35 heures, le mois d'août à la plage, le vin magnifique, les repas qui prennent toute la journée à cuisiner. À l’heure actuelle, aucun des deux côtés de l’équation ne réussit. Les entreprises françaises ne sont pas connues pour leur innovation technique et l’ancien mode de vie, comme je l’ai dit, se désintègre. Il y a un profond sentiment de perte, d’assister aux funérailles de l’identité nationale : cela profite sans aucun doute aux mouvements politiques extrêmes, de gauche comme de droite.

Il est de la responsabilité des gouvernements élus de concilier ces contradictions d’une manière acceptable pour les électeurs. Le gouvernement d’Emmanuel Macron n’est que le dernier d’une longue série de dirigeants politiques qui n’ont même pas compris la question. La colère par procuration des Français n’est pas spécifique aux agriculteurs, aux cheminots, aux enfants d’immigrés ou à la population périphérique, qui sont tous descendus dans la rue contre Macron. Les citoyens sont d'humeur à répudier, et les agriculteurs ne sont que le prétexte le plus récent.

Autre point commun potentiel : il apparaît difficile d'identifier une revendication principale, partagée par tous les acteurs du mouvement des Gilets jaunes ou de la mobilisation des agriculteurs. Certains luttent contre la cherté de la vie (qui se fait souvent au détriment de l'agriculture française, entre autres), mais ce n'est pas le seul point évoqué. Quelles revendications identifier, tant sur le plan économique que politique ? Qu’en est-il peut-être de l’aspect civilisationnel ?

J'ai déjà évoqué l'aspect civilisationnel. Les agriculteurs veulent travailler dans une France disparue. Les Français sont partagés entre le passé et l’avenir. Le gouvernement échoue à prendre la mesure du problème. Quelque chose que l’on considère comme très précieux, très rare, est en train de se perdre, et les Français se sentent impuissants pour empêcher le désastre. La solution du gouvernement à une crise de civilisation a été de relever l’âge de la retraite. D’où l’indignation qui éclate de plus en plus fréquemment dans les rues.

Les revendications des agriculteurs sont incohérentes. Mais s’ils parvenaient à élaborer un ensemble de revendications logiques, le mouvement s’effondrerait. Pratiquement toutes les révoltes de rue de ce siècle ont été un exercice de rejet et de répudiation. Parfois, la répudiation a un objectif précis – comme pour la hausse de l’âge de la retraite, par exemple. Le plus souvent, il s’agit d’une impulsion généralisée visant à détruire les institutions du pouvoir, de l’argent et de la culture. L’opinion publique s’y oppose avec virulence – une condition qui peut très vite conduire au nihilisme, ou à la croyance que la destruction est une forme de progrès.

Il y a des raisons structurelles à cette négation. Les agriculteurs indépendants, par exemple, appartiennent sans aucun doute à des partis, des niveaux économiques et des classes sociales différents. Tout programme positif les diviserait fatalement. Tant qu’ils restent mobilisés dans une forme de protestation, ils restent unis. Ils parlent d’une seule voix et obtiennent une certaine reconnaissance.

Peut-on penser aux agriculteurs qu'ils peuvent réussir à trouver une traduction politique à leur mouvement, là où les Gilets Jaunes ont échoué ?

Les agriculteurs rejoignent désormais la sécession de la classe plébéienne de la Vème République qui s'est déplacée de la périphérie vers l'intérieur, jusqu'à ce que seuls quelques îlots d'élites urbaines, les rares privilégiés, restent à l'abri du désenchantement. Il n’y a pas de traduction de cette protestation en partis politiques ou en solutions concrètes. Le système doit être réformé. Le mot « démocratie » est généralement utilisé pour décrire ce système, mais il s’agit en réalité d’un gouvernement représentatif, et les citoyens n’ont plus l’impression d’être bien représentés. Les structures de représentation doivent être reconfigurées pour changer cette perspective, sinon la France sera condamnée à une période prolongée de turbulences sociales et politiques. L’Hexagone est peut-être déjà confronté à cette réalité.

Dans quelle mesure Emmanuel Macron et son exécutif comprennent-ils le phénomène ? Sont-ils capables, selon vous, de comprendre la nature des réponses (qui ne peuvent être simplement financières) à apporter ?

Emmanuel Macron est à la fois le bénéficiaire et la victime de son succès et de ce pour quoi il a été élu. Il a remporté la présidence avec un parti naissant parce que le système était en panne. Le chef de l’Etat est maintenant entraîné dans le tourbillon de cet effondrement et il suivra le chemin de ses prédécesseurs. Emmanuel Macron est un technocrate. Il estime que le gouvernement est une gigantesque machine : l’art de gouverner est celui d’appuyer sur les bons boutons. Comme tous les technocrates, il est également matérialiste : la société tout entière est vue sous l’angle économique. Encore une fois, il s’agit d’actionner les bons leviers, et la prospérité sera atteinte.

Macron est intelligent, dynamique et sans aucun doute patriote. Mais je ne vois rien de moins susceptible de résoudre une crise de civilisation que l’esprit technocratique. La grandeur stratégique est vitale pour réformer le système, et l’éloquence et l’esprit sont nécessaires pour persuader les Français talentueux que l’avenir sera la prochaine grande aventure nationale. Au lieu de cela, nous regardons Emmanuel Macron, comme dans un film de Charlie Chaplin, appuyer sur les boutons et tirer les leviers – et rien ne se passe.

Nos sociétés contemporaines subissent un puissant effet destructeur émanant des réseaux sociaux. La colère des agriculteurs, que certains pourraient considérer comme une forme de retour au monde d’hier, est-elle en train de perturber ce phénomène ? Que peut-il émerger à ce niveau ?

Il n’y a pas de machine à voyager dans le temps pour la France, pas de retour au monde d’hier où la vie était simple et où chaque composante de la société comprenait sa place et sa mission. C’est en tout cas un mythe nostalgique. La France d’avant était merveilleuse, mais elle était déchirée par de terribles conflits. La Troisième République a été un cadavre qui a marché pendant 70 ans, comme un zombie dans les films. Le Parti communiste français, dirigé depuis Moscou, était l'un des plus importants d'Europe – Pol Pot a fait ses études à Paris. Les militaires qui ont placé De Gaulle au pouvoir ont tenté de l'assassiner lors de l’indépendance de l'Algérie. Effectivement, la nourriture était excellente, le vin était le meilleur, la culture était intacte mais de graves conflits sociaux faisaient partie de cette culture.

Les sociétés contemporaines subissent le choc d’un nouveau système d’information, et la révolte des agriculteurs français n’est qu’un petit symptôme de ce traumatisme bien plus vaste. Nous passons de l’ère industrielle à une époque et un mode de vie qui n’ont même pas encore de nom. Cette crise, qui est à la fois une régénération et une catastrophe, durera bien plus longtemps que moi. Ce qui émergera dépendra de nos actions. Nous jouissons d'une grande liberté, en France comme aux Etats-Unis. La manière dont nous exercerons cette liberté déterminera la forme de la prochaine ère.

Je suis un optimiste à long terme ; dans ce parti pris capricieux, je suis soutenu par l’histoire. L’imprimerie, l’invention la plus libératrice, fut une cause indirecte de la guerre de Trente Ans – le conflit européen le plus sauvage de tous les temps. Internet, malgré toutes ses révoltes et perturbations, n’a pas encore provoqué un tel niveau de mortalité. Nous devons exercer notre liberté pour garantir que cela ne se produise jamais – et qu’à la fin du voyage, lorsqu’un nouvel équilibre sera atteint et qu’un nouveau monde se formera, la démocratie et la société ouverte en seront les ingrédients nécessaires.