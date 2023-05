La ville de Marseille, Photo AFP

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Benoît Payan a inauguré une mosquée dans les quartiers Nord de la cité phocéenne. Il n’est en rien répréhensible qu’il ait été là, à ce moment-là.



Mais les phrases qu‘il a prononcées lors de l’inauguration posent problème.



« Marseille ne serait pas Marseille sans les musulmans », a-t-il dit. Et, a-t-il ajouté, « je le redis avec force ».



Ce n’était pas vraiment nécessaire. On pourrait décliner jusqu’ à l’infini ce qu’est Marseille. Un peu d’Histoire ne ferait pas de mal à Benoît Payan !



Marseille c’est tout simplement Marseille. Marseille ne serait rien sans les Grecs et les Romains qui l’ont baptisée sous le nom de Massilia. Marseille ne serait pas Marseille sans Pagnol, Marius et Fanny. Marseille ne serait pas Marseille sans les Arméniens qui s’y refugièrent fuyant les massacres turcs.



Sous l’Occupation, la cité fut administrée par les troupes italiennes. Elles étaient bienveillantes avec les Juifs et n’en livrèrent aucun aux nazis qui voulaient les envoyer à Auschwitz. Nombre d’entre eux sont restés dans cette ville qui fut si accueillante avec eux. Marseille ne serait pas Marseille sans les Juifs.



Ajoutons quelques mots pour rester dans les quartiers Nord où a été inaugurée la mosquée. Marseille ne serait pas Marseille sans son trafic de drogue et ses sanglants règlements de comptes quasi quotidiens. Les musulmans ont évidemment toute leur place à Marseille. Ils ne sont pas les seuls.