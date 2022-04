Marine Le Pen en meeting le 1er avril 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

De sa bonne ville du Havre, l’ancien Premier ministre scrute attentivement la France. Il s’inquiète et sonne le tocsin. « Marine Le Pen peut gagner la présidentielle », a-t-il déclaré.

Les résultats des derniers sondages paraissent lui donner raison : le score annoncé de la patronne du Rassemblement national frôle celui du président de la République. Si on y ajoute l’abstention qui n’est pas favorable à Macron et la volatilité de l’électorat, les inquiétudes du maire du Havre se trouvent amplement justifiées.

Au débit de Macron, il faut souligner qu’il ne fait pas compagne. Et qu’il refuse, avant le premier tour, tout débat avec ses rivaux ce qui est vécu par les Français comme un déni de démocratie. Il y a là de quoi s’inquiéter, comme le fait Edouard Philippe.

Mais le plus grave pour Macron, c’est l’affaire McKinsey. Pourtant, il n’y a aucun scandale à faire appel aux cabinets de conseil comme l’explique fort bien Gilles Clavreul sur Atlantico.

Macron, en effet, n’est en rien coupable d’avoir fait verser par l’Etat un milliard d’euros à McKinsey. Les compétences confirmées de ce cabinet de conseil valent bien ça.

Mais le ressenti des Français est plus fort que la réalité et la vérité. Macron est en effet vécu comme le président des riches. Ils l’ont fait élire, pense-t-on, en rappelant qu’il a été banquier chez Rothschild. L’effet McKinsey risque donc d’être dévastateur pour lui.

Reste le débat de deuxième tour qui peut tout changer. En 2017, Marine Le Pen a été déplorable face à Macron. Mais de cette défaite, elle a appris quelque chose. Elle ne commettra pas cette fois-ci l’erreur d’être méchamment arrogante.

Il n’est un secret pour personne que la patronne du Rassemblement national maitrise mal les questions économiques et sociales. Elle aura donc, et sans doute, l’intelligence de se concentrer sur les sujets qui sont proches des Français. Elle leur dira qu’elle les aime, qu’elle les comprend, qu’elle est au fait de leurs angoisses et de leurs souffrances. Un exercice dans lequel Macron, trônant sur son Olympe, n’est pas des plus à l’aise.

Elle peut donc être élue comme le craint Edouard Philippe. Bien sûr qu’elle ne pourra pas gouverner. Car il est certain que le Rassemblement national n’aura pas la majorité à l’assemblée.

Il faudra donc, dans cette hypothèse, cohabiter avec un Premier ministre d’opposition. Ce sera le bordel. Mais au bordel, on ne s’ennuie pas…

Ps : Eric Zemmour affirme que des employés de McKinsey ont aidé gratuitement Macron dans sa campagne électorale de 2017. Que faut-il en penser ?

