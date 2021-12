Marine Le Pen a partagé ses vœux de Noël sur Internet et a présenté sa crèche, avec un santon du Professeur Didier Raoult, dans une vidéo.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dans la crèche de la patronne du Rassemblement National, il ne manque rien. Tout y est : le bœuf, l’âne, l’enfant Jésus, la Vierge Marie, les Rois mages… Mais il y aussi une présence plutôt incongrue : un santon à l’effigie du célèbre épidémiologue !

Marine Le Pen a expliqué avoir acheté ce santon en novembre alors qu’elle était de passage à Marseille : « Didier Raoult m’est sympathique parce qu’il est critiqué », a-t-elle déclaré. Ceux qui croient que la Terre est plate sont également critiqués. Elle les trouve sympathiques ?

Dans l’étable, les Rois mages ne se sont pas contentés d’apporter la myrrhe et l’encens. Ils ont - n’en doutons pas - amenés avec eux l’hydroxychloroquine, un remède souverainement efficace contre le terrible variant dit de Bethléem.

Tout le Rassemblement National vibre à l’unisson de Marine Le Pen. Le sénateur RN Stéphane Ravier : « Raoult, c’est notre Druidix » ! Notons que dans Astérix, les Gaulois réussissaient quand même à faire taire Assurancetourix qui chantait si faux.

Jordan Bardella qui dirige actuellement le Rassemblement National : « Raoult est à la médecine ce que nous sommes à la politique ». Si l’on considère que l’inventeur de l’hydroxychloroquine est un charlatan, nous savons désormais ce qu’il faut penser du parti de Marine Le Pen.

Quand on voit ce qu’on voit et qu’on entend ce qu’on entend, on sait ce qu’on sait. Pour dire vrai, Marine Le Pen n’est pas sotte. Elle cherche à piquer des voix à Florian Philippot qui l’a abandonnée. Le chef des Patriotes a un dieu qui s’appelle Raoult et il en est le prophète.

À Lire Aussi

Nous sommes tous des enfants de migrants !