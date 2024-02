Manger tard le soir est-il mauvais pour la santé ?

"Le mieux, afin d’allier repas familial et équilibre alimentaire, est de faire un bon dîner, mais pauvre en graisses et en sucres", estime Béatrice de Reynal.

Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche , publié chez Plon, et du blog " MiamMiam ".

Atlantico : Quels sont les principaux désagréments du fait de manger tard le soir ?

Béatrice de Reynal : Lorsqu’on est actif la journée, on sait que la nuit sert au repos. En dormant, nous n’avons pas conscience qu’en fait, notre corps continue à « travailler » : certes, nos muscles travaillent moins, mais notre cerveau remanie sa journée et même, ls précédentes, votre coeur, vos poumons, le foie, les reins… tous travaillent, bref. Si en plus, vous avez fait un gros dîner – c’est traditionnellement le repas familial de la journée, parfois même, le seul, alors en plus, votre système digestif doit travailler bien plus qu’il ne l’a fait dans la journée.

On peut comprendre alors que la nuit ne sera pas totalement confortable. En ce sens, oui, le dîner copieux et tardif n’est pas bon pour la santé.

Idéalement, il aurait fallu faire un petit-déjeuner de roi, un déjeuner de prince et un dîner de pauvre. Oui mais voilà : la famille, c’est primordial.

Cela peut-il entraîner des brûlures d’estomac, des troubles du sommeil… ?

Oui, tout ça et plus, tout dépend de chacun, de ce qu’on a mangé, et du temps entre le repas et le coucher. Mais ne nous comparons pas aux Anglo-saxons qui, eux, ont l’habitude de prendre une collation après le dîner : a cup of cocoa (Chocolat chaud) ou des chocolats pour les Anglais, une glace, du chocolat ou des mets sucrés et gras aux USA …

La recherche scientifique s’est intéressée aux conséquences du fait de manger tard le soir sur la santé au long cours. Une étude vient de le mettre en évidence : ces consommations entrainent plus souvent des brûlures d’estomac, ou des troubles de l’endormissement ou des insomnies déplaisantes.

Manger tard le soir est-il réellement mauvais pour la santé ? Cette pratique peut-elle réellement conduire à être en surpoids, à être obèse, à souffrir du diabète et à mettre sa santé en danger ?

Oui, et c’est surtout le surpoids qui menace. En mangeant trop, et trop tard le soir, et sans pouvoir utiliser toute cette énergie, elle sera bien sûr stockée durant la nuit. Et au matin, vous n’aurez que peu d’appétit au réveil et donc, du mal à retrouver un équilibre entre le dynamisme apportée par le petit-déjeuner du matin, et une glycémie qui ne sait plus si elle doit baisser ou monter.

En France, il a été démontré que les petit-déjeuneurs consomment plus de calories que les autres et ont un meilleur poids corporel. En d’autres termes : ce que vous mangez le matin vous stimule dans vos dépenses énergétiques, vous apporter tonus et vitalité physique et intellectuelle. Les enfants qui arrivent à l’école sans petit-déjeuner ont plus de difficultés à se concentrer, et ont des performances moindres. (GC Rampersaud et al. Habitudes de petit-déjeuner, état nutritionnel, poids corporel et résultats scolaires chez les enfants et les adolescents J Am Diet Association (2005)).

On peut supposer que c’est pareil pour les adultes.

Quels sont les meilleurs conseils à adopter pour éviter de grignoter ou d’avoir faim le soir ? Faut-il adapter le contenu de ses repas si l’on mange tard ?

Le mieux, afin d’allier repas familial et équilibre alimentaire, est de faire un bon dîner, mais pauvre en graisses et en sucres. C’est aussi l’occasion d’offrir à votre famille les aliments qu’ils n’auraient pas eus la journée : des fruits et légumes (une bonne soupe, une bonne salade), peut être aussi du calcium (idéalement, 2 portions de laitages sont nécessaires à tous les âges). Mais faites l’impasse sur la viande (le PNNS recommande de consommer une seule fois par jour du poisson ou de la viande : il y a donc un repas « végétarien »).

Evitez fritures, charcuteries, sauces, pâtisseries et confiseries. Gardez le dessert pour le petit-déjeuner, repas où tout est permis !