Criminalité

Malgré les démentis d'Emmanuel Macron, la criminalité s'aggrave

Les 13 et 24 juin, deux enquêtes d’opinion ont confirmé une tendance lourde : l’insécurité est redevenue une préoccupation majeure des Français, juste derrière le pouvoir d’achat. Derrière cette inquiétude, une réalité accablante : homicides en hausse de 59 % depuis 2018, agressions violentes qui frôlent les 144 000 cas déclarés en 2024, cambriolages multipliés jusqu’à atteindre plus de 1 100 faits par jour, pour un taux d’élucidation tombé à 7 %. Les données internes du ministère de l’Intérieur, rarement publiées en intégralité, dressent un tableau d’échec : baisse générale des taux de résolution, explosion des violences hors sphère familiale, insécurité diffuse, randomisée, qui frappe désormais sans logique apparente. Le gouvernement est jugé inefficace par 74 % des sondés, et 87 % lui dénient toute crédibilité dans la lutte contre la délinquance des mineurs. Derrière les mots indignés, les chiffres tombent : glaçants.