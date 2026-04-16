BONNES FEUILLES
16 avril 2026
Malaise dans le féminisme : MeToo ou l’art du "terrorisme intellectuel" ?
Sabine Prokhoris publie « Le mirage #MeToo » aux éditions du Cherche Midi. Portée par les #MeToo, #BalanceTonPorc, et autres piloris virtuels, la parole des victimes sexuelles auto-proclamées est alors apparue comme exclusive source de vérité. Extrait 1/2.
6 min de lecture
MOTS-CLESFéminisme , lutte contre les violences faites aux femmes , violences faites aux femmes , féministes , Combat , lutte , Harvey Weinstein , Hollywood , Viol , Harcèlement , agression sexuelle , Harcèlement sexuel , Adèle Haenel , Roman Polanski , France , Etats-Unis , Femmes , Jacqueline Sauvage
THEMATIQUESSociété
Sabine Prokhoris est philosophe et psychanalyste. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Sexe prescrit : La différence sexuelle en question (Aubier 2000), L’Insaisissable Histoire de la psychanalyse (Puf, 2014) et Au bon plaisir des « docteurs graves » : À propos de Judith Butler (Puf, 2017); Le Mirage #MeToo (Cherche Midi; 2022)
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Sabine Prokhoris est philosophe et psychanalyste. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Sexe prescrit : La différence sexuelle en question (Aubier 2000), L’Insaisissable Histoire de la psychanalyse (Puf, 2014) et Au bon plaisir des « docteurs graves » : À propos de Judith Butler (Puf, 2017); Le Mirage #MeToo (Cherche Midi; 2022)