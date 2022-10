Maladies respiratoires : voilà pourquoi tant de gens sont patraques malgré un automne exceptionnellement doux

En 2020, le masque avait permis de faire baisser le nombre de maladies respiratoires.

Atlantico : Comment expliquer la hausse des maladies respiratoires ?

Michaël Rochoy : On voit plein d’infections respiratoires hôtes - rhinopharyngites, éventuellement des bronchites - qui sont habituelles à cette période de l’année. En 2020, on avait masqué toute la population dans tous les lieux à partir de début septembre donc il y avait moins de diffusion des virus. En 2021, il y avait la même chose donc en 2022 c’est la première année ou il n’y a pas de masques donc pas de frein aux virus. C’est simplement un retour à la normale des maladies respiratoires tel qu’en 2019 ou auparavant.

Certains faisaient remarquer que l’automne est particulièrement doux, d’où la surprise des maladies. Qu’en est-t-il ?

On vit un peu plus en extérieur durant cette période et on a moins tendance à être calfeutré chez soi, ce qui développe la propagation des virus. Malgré tout, à cette période de l’année les virus s’accumulent et ce n’est pas surprenant -il y a moins de cas actuellement qu’il y en en décembre ou après-. La grosse différence par rapport à 2019 c’est que les gens pensent certainement avoir le Covid et donc ça surcharge le système de santé et a un coût.

Le retour du covid plus les maladies de saisons en même temps inquiète-t-il en termes de saturation ?

Ce qui a été efficace c’est le masque et c’est pourquoi ça devrait être fait pour tout type de pandémie et de virus hautement transmissibles. On est encore en période de pandémie et donc je pense que le gouvernement devrait rendre le masque obligatoire -notamment dans les transports en commun ou les lieux clos- je pense. Il faut reprendre certaines mesures car nous nous retrouverons le bec dans l’eau. Même si le Covid a diminué d’autres virus circulent et nous restons surchargés de travail à ce niveau-là.

Est-ce que le fait que nos organismes aient été exposés à la période Covid qui peut favoriser cet état de fait ?

La plupart des virus n’ont pas d’immunité durable qui fait que nous sommes protégés à vie. Ce n’est pas parce que nous avons porté un masque pendant quelques années que notre système immunitaire est réduit à zéro. Ça ne fonctionne pas comme ça ?

À quel point observe-t-on des pics de maladie qui arrivent d’habitude plus tard ?

Il faudrait vérifier mais je ne pense pas. La surcharge de travail semble cohérente avec ce qu’on avait avant. Les gens ont certainement perdu l’habitude d’être malade. On a beaucoup de gens qui se retrouvent à s’étonner alors que ce n’est dû qu’au non-port du masque.

Cette situation est-elle la nouvelle norme pour l’automne-hiver ou est-ce une période atypique ?

Il y a juste des décisions gouvernementales qui sont plus ou moins intéressantes. Celles appliquées actuellement sont nulles. Si l’on veut diminuer la propagation des virus -notamment chez les nourrissons- il faut que l’entourage -père, mère, sœur, etc…- se protègent avec le masque. Une autre solution serait de faire des aménagements pour la qualité de l’air notamment dans les bâtiments et maisons. Mais rien n’a été fait par le gouvernement et les promesses n’ont pas été tenues.

Si demain le gouvernement obligeait à porter le masque pour l’hiver nous aurions un hiver plus simple à gérer du point de vue médical. Dans l’état actuel ça va être compliqué parce qu’on se retrouve en manque de consultations pour les viroles et qu’en plus il faut vacciner et diagnostiquer le covid. La pénurie médicale s’aggrave elle aussi de plus en plus et les généralistes sont beaucoup plus tendus qu’avant.