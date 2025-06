Influenceurs et politiques

Mais qui finance les soutiens occidentaux de l’Iran ?

Alors qu’Israël tente de contenir la menace nucléaire iranienne par des frappes ciblées, une autre bataille s’intensifie : celle des ONG occidentales, nombreuses à dénoncer l’État hébreu dans une rhétorique alignée sur celle de Téhéran. Financé par des gouvernements européens, ce réseau d’organisations revendiquant la défense des droits humains mène, depuis plus de vingt ans, des campagnes de dénonciation systématique contre Israël, tout en passant sous silence les exactions de ses ennemis. Sous couvert de paix ou de morale, ces ONG participent à une guerre de l’information aux effets bien réels : pression sur les institutions internationales, brouillage des repères juridiques, et légitimation indirecte de régimes autoritaires. Un phénomène qui s’inscrit dans la continuité des accusations formulées dès le 7 octobre 2023, et qui soulève une question essentielle : au nom de quels intérêts agit vraiment cette « société civile » subventionnée ?