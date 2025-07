Nurlan Aliyev est PhD à l'Institut des relations internationales de l'Université de Varsovie. De 2000 à 2017, il a travaillé en tant qu'expert dans diverses institutions gouvernementales, non gouvernementales et internationales. Son domaine de recherche est principalement axé sur les processus politiques en Europe centrale et orientale, les pays post-soviétiques, la sécurité régionale, mais aussi la communication stratégique et les menaces de guerre asymétrique.