Mais qu’est ce qu’Edouard Philippe a bien pu faire à la fête de l’Humanité ?

Edouard Philippe était invité le week-end dernier à la Fête de l'Huma.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La fête de l’Huma est un rendez-vous mondain. Tout le monde s’y presse. Des artistes, des acteurs, des chanteurs. On a pu y voir en son temps Johnny Hallyday et plus récemment le rappeur Médine.

Des hommes politiques y vont également. Tous encartés à gauche. Mais jamais un homme de droite n’y est allé. Et pourtant, Edouard Philippe a fait le déplacement.

Et il n’a pas été avare de flagorneries. « Chaque fois qu’un candidat communiste a été opposé à un candidat lepéniste, j’ai voté communiste », a-t-il dit devant une foule ravie.

« Les communistes, a-t-il ajouté, sont mes adversaires, pas mes ennemis ». L’ennemi donc, c’est Marine Le Pen. On comprend les motivations du maire du Havre. Tous les sondages indiquent en effet qu’en 2027, il sera au deuxième tour avec Marine Le Pen.

Il aura alors besoin contre elle de toutes les voix, y compris celles des communistes. Un exercice lamentable et affligeant. C’est pas bien glorieux tout ça …