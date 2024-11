Et ça marche ?

Mais comment les fabricants d’alternatives végétales font-ils pour imiter le goût et l’aspect de la vraie viande ? Les explications d’un biochimiste

Généralement, les substituts de viande d'origine végétale sont fabriqués à partir de protéines non animales, ainsi que de composés chimiques qui rehaussent la saveur, de graisses, de colorants et de liants. Ces produits contiennent également plus de 50 % d'eau.