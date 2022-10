Mais comment la France peut-elle tolérer que le président Erdogan menace bruyamment certains de ses citoyens sans réagir ?

Emmanuel Macron et Erdogan.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevult Cavusoglu, a rencontré des représentants de la communauté turque de France au consulat de Turquie à Strasbourg et a appelé ses compatriotes à "agir contre la diaspora arménienne de manière plus coordonnée". À quoi le gouvernement d’Erdogan incite-t-il concrètement ?

Franck Papazian : À la violence contre les Français d'origine arménienne. Dans le langage turc, c'est très clair. Nous nous sentons menacés par les propos du ministre turc des affaires étrangères. Nous considérons que ses propos constituent un appel à la violence et nous attendons du gouvernement français qu'il prenne toutes les mesures de protection nécessaires.

Pourquoi la France ne prend-elle pas des mesures lorsque le président Erdogan menace certains de ses citoyens ?

Parce qu'elle ne veut pas contrarier la Turquie. L'histoire des relations entre les gouvernements français et turc, ces dernières années, montre que Paris ne donne jamais les réponses appropriées aux insultes et aux menaces proférées par Ankara. Lorsque le président Erdogan remet en cause la santé mentale du président Macron, ou lorsqu'il lui conseille d'aller se faire soigner, il s'agit d'une posture inacceptable. La France ne répond que mollement. Lorsque Erdogan appelle les Français à ne pas ré-élire Macron, quoi qu'on puisse penser du président de la république, il s'agit d'une ingerence inacceptable. La France ne répond pas. Lorsque Erdogan menace les Européens en déclarant qu' "aucun européen ne sera plus jamais en sécurité en Europe", il s'agit d'une menace inadmissible.

Que pourrait et devrait faire la France dans cette situation ?



Il faut expulser l'ambassadeur de Turquie en France, exiger des excuses publiques et tenir Erdogan responsable en cas d'attaques des populations par des commandos turcs.

Qu’est ce que cette prise de parole traduit des relations arméno-turque et franco-turque ?

Le ministre turc des Affaires étrangères sait parfaitement qu'en proférant ces menaces, le gouvernement français ne réagira pas. Erdogan et ses ministres jouissent d'une formidable impunité en France. Ses réseaux ont infiltré la société française. Il peut tout dire, il peut tout faire ! J'appelle le président Macron au sursaut. La France doit cesser de se faire piétiner par Erdogan.

