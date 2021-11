Mairie de Paris : plus de 7 millions d'euros pour ressusciter une boîte gay !

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L'immeuble du 11-13 rue du Maire est à vendre. Il est situé en plein coeur du Marais, ce qui constitue un passeport pour certains frissons. Usant de son droit de préemption, Anne Hidalgo va le faire acheter pour plus de 7 millions d'euros.

L'initiative est à première vue louable. Car la mairie de Paris veut le transformer en HLM. Et un HLM dans le Marais c'est innovant et chic. Mais telle n'est pas la raison principale du choix d'Anne Hidalgo.

L'immeuble compte trois étages et il faut descendre au rez-de-chaussée pour tout comprendre. Là se trouvait un club appelé Tango. Il était entièrement dédié aux gays et aux lesbiennes.

Puis, pour des raisons ignorées de nous, il a fermé ses portes. Or, selon un adjoint à la mairie de Paris, c'était un "lieu historique" ! Ce club avait ouvert en 1997.

Il y a à Paris nombre d'endroits historiques. L'Hôtel-de-Sens, la Conciergerie, le Pont- Neuf etc. Ils datent de plusieurs siècles. Mais aux yeux de la mairie de Paris, 24 ans en années LGBT, c'est ancien, très ancien.

Suffisamment ancien, estime la mairie de Paris, pour être classé au patrimoine de la capitale. Grâce à Anne Hidalgo, le Tango va donc pouvoir rouvrir. Comme il s'agit d'un immeuble HLM, "son loyer sera modéré" précise-t-on à la mairie.

Voilà qui annonce une coopération fraternelle et fructueuse entre les locataires des étages et les usagers du rez-de-chaussée. Un exemple lumineux du vivre ensemble. On ne sait pas si les heureux élus qui bénéficieront d'un appartement HLM seront choisis en fonction de leur orientation sexuelle.