Madame Emmanuelle Wargon voudrait donc mettre les villes à la campagne ?

La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Au gouvernement, elle s’occupe du logement. Et elle préfère certains logements à d'autres. Plus de 50% des Français habitent une maison individuelle. Les autres en rêvent. On comprend pourquoi : dans un appartement, on est entre quatre murs, dans une maison on est chez soi.

Ce rêve, Emmanuel Wargon veut y mettre fin. Pour elle, résider dans une maison est une aberration « économique et sociale ». De surcroît, quand on a une maison, on est obligé d'avoir une voiture : « un scandale écologique », affirme-t-elle.

La ministre du Logement plaide au contraire pour une « densification » des villes. En effet, dans les villes, il y a des transports en commun : bus et métro. Plus besoin donc de voiture.

A Paris, il y a le métro et le bus. Mais il y a aussi des millions de voitures. On se demande bien pourquoi... Dans un souci écologique, la ministre fera tout pour mettre les villes à la campagne où le CO2 est rare. Et on y installera des bus et le métro pour se débarrasser des voitures polluantes. Génial, non ?

Emmanuelle Wargon combat également pour la mixité sociale. Il faudrait donc, selon ses raisonnements, construire des masses de HLM dans le 16e et à Neuilly. Une autre solution consisterait à délocaliser manu militari les habitants des beaux quartiers à Saint-Denis et à la Courneuve.

Renseignements pris, on découvre qu'Emmanuelle Wargon habite à Saint-Mandé, ce qui est très chic. Là-bas, elle habite une maison de 150m² estimée à 1,5 million d'euros.

Cette aberration sociale et écologique doit sans tarder cesser impérativement. Et le fruit de la vente de la maison d’Emmanuelle Wargon servira, en bonne logique, à construire un foyer pour migrants. Quant à elle, il lui faudra, si elle est conséquente avec ses propres propos, aller résider dans un quartier sensible.

En attendant, nous voudrions être certains qu'elle prend le métro à Saint-Mandé pour se rendre à son ministère. Emmanuelle Wargon est une grande comique. Mais pour autant, elle n'arrive pas à la cheville d'Alphonse Allais !

Anne Hidalgo, candidate du pouvoir d’achat ? Petit bilan de sa politique sur celui des Parisiens

Ouvrez grands les yeux chez vous, la saison des araignées est là

Le logement, cette clé de l’Elysée 2022 à laquelle personne ne s’intéresse

Les crédits logements sont-ils trop avantageux ?

Petits conseils pour réduire sa facture d’énergie sans renoncer à rien

Paris : près de 600 sans-abri ont été évacués de la place des Vosges