Macron/Draghi, même combat : le technopopulisme à la barre

Emmanuel Macron et le Premier ministre italien Mario Draghi lors d'une conférence de presse conjointe à Rome, le 26 novembre 2021.

Le gouvernement de Mario Draghi - et celui d'Emmanuel Macron - est peut-être l'expression la plus pure d'une nouvelle formule politique propre à notre époque.

Atlantico : Vous avez écrit un livre intitulé Technopopulisme : La nouvelle logique de la politique démocratique. Comment définiriez-vous ce technopopulisme ? Et comment cette tendance politique a-t-elle émergé dans les pays occidentaux ?

Christopher Bickerton : Nous définissons le technopopulisme comme la combinaison d'appels au peuple et d'appels à l'expertise. La techno fait référence à la technocratie, pas à la technologie ni à la musique techno ! Le populisme fait référence aux larges appels au peuple qui sont devenus une caractéristique incontournable de notre politique. L'aspect le plus frappant de notre argumentation est peut-être que nous suggérons que les populistes et les technocrates ne s'affrontent pas toujours. Bien sûr, il existe une certaine opposition, nous ne le nions pas. Mais il existe également une forte affinité entre les appels au peuple et les appels à l'expertise. Du coup, ils peuvent se combiner dans un projet politique qui est technopopuliste. En quoi consiste la lutte dans nos démocraties contemporaines ? Il s'agit de différentes manières de combiner les éléments technocratiques et populistes. Le Mouvement 5 étoiles l'a fait de manière ascendante, en mettant l'accent sur la manière dont les citoyens ordinaires ont apporté leurs connaissances pratiques en politique afin de résoudre les problèmes. Le technopopulisme d'Emmanuel Macron vient du haut vers le bas et se concentre sur lui en tant que personne - il est le solutionneur de problèmes du peuple.

Le technopopulisme lui-même est, pour nous, une logique politique. Cela signifie qu'il structure les incitations et les contraintes auxquelles les politiciens sont confrontés lorsqu'ils se disputent le pouvoir dans un système démocratique avancé. Nous le considérons comme une logique pour souligner qu'il n'est pas la propriété de tel ou tel politicien ou parti, les autres partis existant toujours sur le spectre idéologique traditionnel gauche-droite. En un sens, le technopopulisme est l'espace politique au sein duquel les politiciens opèrent. Bien sûr, certaines figures politiques incarneront la logique technopopuliste de manière beaucoup plus directe, d'autres le feront moins. Mais même pour les partis qui restent fermement attachés à l'ancien modèle de politique idéologique, des éléments technopopulistes existent dans leur offre politique. C'est ce que nous avons constaté avec Podemos en Espagne. Au départ, il s'agissait d'un parti explicitement populiste, dépassant les anciennes divisions gauche-droite pour formuler ce qu'il appelait "l'hypothèse populiste". Mais au fil du temps, il a commencé à mettre l'accent sur ses propres compétences politiques, démontrant ainsi qu'il disposait de son propre type d'expertise.

À Lire Aussi

Mario Draghi et la fin de la démocratie

Le terme a été beaucoup utilisé pour décrire Mario Draghi et son gouvernement en Italie, notamment dans un article récent de Politico, Pourquoi correspond-il à cette description ? Dans quelle mesure le président français Macron est-il un technopopuliste ?

Lorsque nous avons formulé notre notion de technopopulisme, nous avions certainement l'Italie à l'esprit. Ce pays a connu un petit nombre de gouvernements technocratiques depuis la fondation de la "deuxième République" et la figure de Berlusconi incarnait pour nous une combinaison de personnalisme populiste et d'une revendication de gestion qui comportait certains éléments technocratiques. Mais le gouvernement Draghi est technopopuliste dans un sens presque littéral. Draghi est le technocrate en chef, son autorité découlant de sa réputation de président de la Banque centrale européenne et de sauveur de la zone euro, d'où son surnom de "Super-Mario". Le soutien politique de Draghi au sein du parlement italien provient toutefois de deux partis populistes : le Mouvement 5 étoiles et la Lega. Draghi + M5S/Lega = technopopulisme. Bien sûr, il y a des éléments plus complexes à prendre en compte, mais il est intéressant de voir comment une analyse gauche-droite de l'Italie d'aujourd'hui aurait du mal à donner un sens à tout ce qui se passe.

Nous soutenons dans notre livre qu'Emanuel Macron - et son mouvement/parti En Marche - est une certaine variété de technopopulisme. Le populisme de Macron était évident dans sa campagne électorale de 2017. Il était un candidat anti-système, un " outsider ", défiant le vieux système de partis, affirmant qu'il représentait un renversement révolutionnaire de l'ordre ancien. Cela peut sembler un peu tiré par les cheveux rétrospectivement quand on pense à la façon dont il a gouverné, mais c'étaient ses revendications. En même temps, il était un "homme d'action", un faiseur, un réparateur. Il a écrit que les Français ne sont pas tant intéressés par la représentation que par la recherche de quelqu'un qui puisse répondre à leurs préoccupations et résoudre leurs problèmes. Il s'est présenté comme étant suprêmement capable, la technocratie étant investie en lui. Ce thème s'est perpétué. Pendant la pandémie, il a laissé entendre qu'il était mieux versé dans les débats épidémiologiques que certains des experts. Dans un sens, il est devenu un expert en santé publique et gouverne sur la base de sa propre expertise. N'oublions pas que son premier gouvernement était composé de la moitié de ses ministres qui n'étaient pas des politiques mais des " professionnels ", c'est-à-dire des experts.

Qu'est-ce qui alimente le technopopulisme de Macron et d'autres dirigeants occidentaux ?

Le technopopulisme est motivé par ce que nous décrivons comme une séparation de l'État et de la société. Des tendances telles que la sécularisation, l'augmentation des niveaux d'éducation et l'individualisme ont toutes affaibli les différents liens et organismes intermédiaires qui reliaient autrefois les individus au système politique et à l'État - églises, syndicats, mouvements de la société civile de différentes sortes. Même s'il y a ce vide croissant entre les politiciens et le public, la lutte politique continue. Les élections n'ont pas cessé, les partis n'ont pas disparu. C'est pourquoi, dans ces conditions de fragmentation sociétale intense, les hommes politiques font de plus en plus appel à un langage très généraliste - au peuple dans son ensemble, à leur propre compétence et à leur capacité à "mettre en œuvre la bonne politique". Macron en est un bon exemple. Sa candidature en 2017 n'était pas ancrée dans un groupe social particulier. Il n'avait aucun lien avec une quelconque partie de la société. Sa candidature était personnaliste et messianique - c'était lui en tant qu'individu qui se rapportait à la France dans son ensemble, par le biais de son nouveau mouvement, qui était lui-même un véhicule électoral mis en place afin de déterminer son programme par le biais d'une consultation étendue avec le public français. Ceci est très différent des partis de masse du 20ème siècle et de la politique de masse du 20ème siècle également.

Dans des pays comme la France, quels sont les risques d'avoir un technopopuliste comme Macron à la tête de l'Etat et un parti comme La République En Marche comme majorité parlementaire ? L'immobilisme ?

Un problème avec le technopopulisme est que les types de projets politiques qui lui correspondent sont ceux qui ne répondent pas aux besoins ou aux intérêts d'un groupe particulier. Par conséquent, au fil du temps, les figures technopopulistes ont tendance à décevoir. Macron en est une nouvelle illustration. Il a été élu en promettant de faire plaisir à tout le monde avec sa célèbre formule rhétorique "en même temps". Puis, lorsqu'il a commencé à gouverner, il a pris des décisions qui ont eu un impact beaucoup plus fort sur certaines personnes que sur d'autres. La taxe sur les carburants qui a donné naissance au mouvement des Gilets Jaunes en est l'exemple classique. Avec une forme de politique purement généraliste, des politiques aussi spécifiques ne peuvent être comprises que comme profondément injustes et les gens se révoltent alors.

S'opposer à un populiste n'est pas facile, comment lutter contre le technopopulisme (si tant est que cela soit possible étant donné qu'il devient de plus en plus fréquent) ?

Notre principal message est que nous ne devons pas penser que le populisme et la technocratie peuvent en quelque sorte s'équilibrer. Ainsi, un politicien ou un parti populiste doit être combattu par un adversaire un peu plus technocratique, ou vice versa. Le problème ici est que le populisme et la technocratie ont de profondes affinités entre eux et qu'ensemble, ils sont les symptômes d'une crise de la démocratie de parti. S'ils sont tous deux des symptômes, l'un ou l'autre ne peut être une solution. Nous plaidons pour un renouveau de la démocratie partisane par le biais d'un renouveau du parti politique lui-même, en l'adaptant de manière à ce qu'il puisse à nouveau servir de courroie de transmission des intérêts sociaux et structurer la relation entre les publics et les politiciens. Mais les niveaux élevés de fragmentation de la société continuent de rendre cela difficile.