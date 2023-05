Macron : « Je ne suis pas méprisant »

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Macron s’est défendu d’être « méprisant ». Il a argumenté en rappelant qu’il était au contact de la population, à son écoute et qu’il serrait des mains.

Patatras : selon une enquête de l’Ifop, 70 % des sondés estiment que le mot méprisant lui va comme un gant.

Il paye sa phrase sur ceux « qui ne sont rien », son « pour trouver du travail, il suffit de traverser la rue ». Le fait d’avoir été banquier. Et la façon arrogante et brutale dont il traite ses ministres en leur rappelant sans cesse qu’il est plus intelligent qu’eux.

Nous ne savons pas si Macron est méprisant. Peut-être même ne l’est-il pas en réalité. Mais le ressenti est souvent plus accablant que la réalité. Hollande qui l’a précédé passait aux yeux des Français pour un niais et un nigaud. Sarkozy pour un m‘as-tu-vu de première. Et Macron pour un méprisant !

Ce n’est peut-être pas juste mais c’est ainsi.