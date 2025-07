Atlantico Business

Machiavel : « Cynique moi ? Mais je n’ai rien fait d’autre que d’expliquer comment optimiser le pouvoir politique pour le bien du peuple ! »

Il faut relire Machiavel mais de là à le comparer à Donald Trump.. Quelle erreur , Machiavel était beaucoup plus intelligent et efficace que l’actuel président Américain . Si Trump avait lu Machiavel, il conclurait ses fameux deals sans créer autant de désordre et d’incertitude.