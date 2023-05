Lutte contre le stress : après le hygge danois, le niksen néerlandais part à l’assaut de la planète

Olga Mecking a publié "Le livre du niksen" aux éditions Pocket.

Le stress et le burn-out sont les maux de notre siècle… L’antidote ? Le niksen, ou l’art de ne rien faire, a fait ses preuves, comme le prouve Olga Mecking dans son ouvrage ("Le livre du niksen"). Les habitants des Pays-Bas, adeptes de cette méthode, comptent parmi les plus heureux du monde.

Olga Mecking est auteure, journaliste et traductrice. Elle a publié "Le livre du niksen". Elle écrit notamment pour le New York Times, le Guardian, la BBC, The Atlantic et contribue à de nombreux autres médias. C'est d'ailleurs un article pour le New York Times qui a révélé le concept du niksen internationalement, après plus de 100 000 partages.

Atlantico : Dans votre ouvrage "Le livre du niksen" (« Niksen : Embracing the Dutch Art of Doing Nothing ») vous louez les bienfaits de la tendance hollandaise "niksen", qu'implique-t-elle ?

Olga Mecking :Niksen est un mot néerlandais qui signifie littéralement ne rien faire. Selon ma définition, il ne s'agit pas de faire défiler Facebook ou de regarder une série Netflix, mais par exemple de regarder des nuages ou de s'asseoir dans le train et de regarder le paysage changer. Ces jours-ci, cependant, je veux encourager les gens à définir le niksen par eux-mêmes.

Cette fameuse méthode est conçue pour vaincre le stress, mais cet état est-il si nocif qu'on veuille l'éradiquer complètement de nos vies ?

Non, il ne s'agit pas d'éradiquer le stress. En effet, si nous sommes trop stressés jusqu'au burn-out ou que nous ressentons une forte anxiété, le niksen n'est pas la meilleure solution car nous pourrions nous sentir très mal à l'aise en essayant de ne rien faire. Et bien sûr, un peu de stress est sain car il nous motive, entre autres. En tant qu'espèce, nous avons évolué pour faire face à des épisodes de stress intenses mais courts. Cependant, à l'époque moderne, le stress chronique est devenu un problème. Niksen est plus un moyen de gérer le surmenage, et il peut également nous aider à déterminer le type de vie que nous voulons vivre.

Quels sont les bénéfices réels que l'on peut attribuer à cette méthode ?

Il y a plusieurs avantages à ne rien faire. Tout d'abord, cela augmente la productivité. Je sais que cela semble contre-intuitif, mais nous ne pouvons pas maintenir une performance stable et faire du bon travail pendant de très nombreuses heures. Notre cerveau a besoin de pauses tout comme notre corps. Deuxièmement, cela améliore la pensée créative. Vous savez comment vous obtenez vos meilleures idées sous la douche ou en vous promenant dans la nature et non pendant que vous vous concentrez sur la recherche d'une solution ? C'est pourquoi. Bien que je n'aie rien trouvé sur le fait de ne rien faire spécifiquement, il existe des preuves que l'ennui peut être bon pour nous - et cela augmente également la pensée créative. Et la troisième façon est que cela pourrait nous aider à prendre de meilleures décisions, en particulier lorsqu'il s'agit de problèmes complexes avec plusieurs variables, comme trouver un appartement (il y a la taille, le prix, l'emplacement, le nombre de pièces, etc.)

En dehors de cette tendance, existe-t-il d'autres moyens d'évacuer le stress des personnes qui en souffrent ?

Bien sûr, le niksen n'est pas le seul moyen de gérer le stress. Beaucoup de gens trouvent que le coloriage est utile. D'autres crochetent ou créent des objets à partir de blocs LEGO. Je fais de la pâtisserie (j'essaie vraiment de maîtriser les croissants mais sans succès jusqu'à présent). Lire, regarder un film ou une série et même jouer à un jeu vidéo peuvent tous aider à réduire le stress.

Quels liens peut-on faire entre le Niksen et d'autres pratiques comme le hygge danois ?

Je crois que l'une des choses qui a incité de nombreuses personnes à s'intéresser au niksen est le fait que dans ce monde globalisé, les gens sont vraiment intéressés à découvrir d'autres cultures et comment ils abordent la vie, mangent ou élèvent des enfants. Et donc nous avons eu le hygge danois et l'ikigai japonais et ainsi de suite. Et niksen s'intègre très bien dans cela.

En même temps, je pense que le hygge ou l'ikigai sont très ancrés dans les cultures dont ils sont issus et qu'il peut être difficile de les suivre précisément ailleurs. Niksen est un mot néerlandais et oui, il y a des choses dans la culture néerlandaise qui pourraient aider les gens à ne rien faire, mais presque toutes les cultures que j'ai examinées avaient quelque chose de positif à dire sur les loisirs, la détente et parfois même ne rien faire (comme le dolce far niente italien ). En polonais, nous appelons cela "s'allonger avec le ventre en l'air". En anglais, vous avez le "lazy Sunday after". Parce que, comme je l'ai mentionné, les humains ont évolué pour faire face à des épisodes courts mais intenses de stress et de travail acharné, mais nous avons également évolué pour conserver l'énergie autant que possible. Et peut-être que Niksen ne parle qu'au côté "paresseux" de nous.

