L’oxygénothérapie hyperbare pourrait être un traitement efficace contre le syndrome de stress post-traumatique : voici comment elle fonctionne

Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) est fréquent chez les vétérans de l'armée, mais il peut toucher toute personne ayant souffert ou ayant été témoin d'un événement physique ou émotionnel extrême, et il est très difficile à traiter. Plus de deux tiers des personnes atteintes ne répondent pas aux traitements médicamenteux et thérapeutiques. De nouveaux traitements sont nécessaires de toute urgence.