La pensée sans penseur

L’intelligence que nous ne comprenons pas encore : pourquoi l’IA générative reste une boîte noire

Plus performantes que jamais, les intelligences artificielles génératives sont capables de rédiger, traduire, planifier, coder… Mais une question persiste : comprenons-nous vraiment comment elles fonctionnent ? Derrière les prouesses des modèles comme GPT-4 ou Claude, se cache une énigme : nous voyons ce qu’ils produisent, mais pas vraiment comment. Et cette zone grise est peut-être une des plus stratégiques du XXIe siècle.