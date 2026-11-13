POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le milieu de terrain italien n° 16, Davide Frattesi, contrôle le ballon lors du match de football entre l'Italie et la France, comptant pour la 5e journée du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA, au stade San Siro à Milan, le 12 novembre 2026.
See image caption
See copyright

DECEPTION

13 novembre 2026

Ligue des Nations Italie/France : 3/1 Première défaite sous l'ère Zidane !

La défaite irrémissible, dans le fond, c'est le quotidien qui en parle le mieux.

Photo of Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez Go to Olivier Rodriguez page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

sport , Football , France , Italie , Zinedine Zidane

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez image
Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 