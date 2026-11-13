DECEPTION
13 novembre 2026
Ligue des Nations Italie/France : 3/1 Première défaite sous l'ère Zidane !
La défaite irrémissible, dans le fond, c'est le quotidien qui en parle le mieux.
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MOTS-CLESsport , Football , France , Italie , Zinedine Zidane
THEMATIQUESSport
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.