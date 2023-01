Et Libération inventa le Puy du Fourbe…

Un acteur portant un masque protecteur joue une scène historique lors d'une répétition au parc du Puy du Fou.

Génial non ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ce titre barre toute la "Une" du quotidien. Le but : tailler en pièce le film produit par le Puy du Fou. Libération évidemment n’a pas vu le film. Et on n’imagine guère que Philippe de Villiers ait organisé une diffusion spécialement pour ce journal.

Libération donc, les yeux fermés, en dit du mal. Ce film, nous apprend le journal, est contre révolutionnaire, royaliste et réactionnaire. Bien sûr qu’il l’est, car on ne pouvait pas attendre du Puy du Fou qu’il vante les beautés de la République.

Mais ce qui importe, c’est la vérité historique dont Libération se moque. Le film évoque avec passion les guerres de Vendée contre les Républicains. Avec un héros : Charette, capturé puis fusillé par les Bleus.

Peut-être y a-t-il des excès de partis pris dans le film. Mais il a le mérite de rappeler un des épisodes les plus abominables de la Révolution française. Son titre : "Vaincre ou mourir". Et les Chouans furent effectivement battus.

La répression fut d’une sauvagerie incroyable. Près d’un quart de la population vendéenne fut exterminée y compris ceux qui penchaient pour la République.

Faut-il rappeler les trouées sanglantes que firent en Vendée les colonnes infernales ? Et les noyades de Nantes avec des milliers de personnes jetées dans la Loire ? Mais tout ça, c’est trop compliqué pour Libération !