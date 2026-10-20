JEUNESSE SACRIFIEE

L’IA ne licencie pas (encore) les jeunes mais elle ne les embauche plus

Depuis l’arrivée de ChatGPT fin 2022, les embauches en CDI des 21-29 ans ont reculé de 28,3 % dans les métiers les plus exposés à l’IA générative, contre 7,5 % dans les moins exposés. C’est le constat d’une étude du LIFT (HEC Paris) menée avec la Banque de France. Pas de vague de licenciements, mais un marché du travail qui se fige à l’entrée. Antoine Bertheau, l’un des cinq auteurs, en détaille les enseignements et les limites.