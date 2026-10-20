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Une photo prise le 12 octobre 2026 montre des lettres d'IA sur l'écran d'un ordinateur portable, à côté du logo de l'application chinoise Deepseek AI (en bas) sur l'écran d'un smartphone à Francfort-sur-le-Main, dans l'ouest de l'Allemagne.
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JEUNESSE SACRIFIEE

20 octobre 2026

L’IA ne licencie pas (encore) les jeunes mais elle ne les embauche plus

Depuis l’arrivée de ChatGPT fin 2022, les embauches en CDI des 21-29 ans ont reculé de 28,3 % dans les métiers les plus exposés à l’IA générative, contre 7,5 % dans les moins exposés. C’est le constat d’une étude du LIFT (HEC Paris) menée avec la Banque de France. Pas de vague de licenciements, mais un marché du travail qui se fige à l’entrée. Antoine Bertheau, l’un des cinq auteurs, en détaille les enseignements et les limites.

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MOTS-CLES

IA et emploi , emploi des jeunes , embauches CDI , intelligence artificielle générative , chatGPT , marché du travail , Banque de France , HEC LIFT , développeurs , postes juniors

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A PROPOS DES AUTEURS
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Antoine Bertheau
Economiste

Antoine Bertheau est économiste-chercheur senior à la Banque de France et professeur affilié à Sciences Po.