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Jean-Luc Mélenchon prononce un discours lors de la convention présidentielle de la LFI, organisée au Bourget, en banlieue parisienne, le 7 novembre 2026.
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"L’AVENIR EN COMMUN"

12 novembre 2026

LFI en marche pour un régime autoritaire

Lors de la présentation de la nouvelle version de L’Avenir en commun, Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé une ligne de fermeté idéologique. Selon l'historien Christophe de Voogd, interrogé par Atlantico, cette posture entretient une ambiguïté stratégique délibérée entre voie électorale et insurrectionnelle, tandis que les références robespierristes et le projet de VIe République du mouvement suscitent des critiques quant au respect des contre-pouvoirs.

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MOTS-CLES

LFI , Jean-Luc Mélenchon , élection présidentielle 2027 , programme , conflictualité , trotskisme , lambertisme

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe de Voogd

Christophe de Voogd est historien, spécialiste de rhétorique politique et président du Conseil scientifique et d'évaluation de la Fondapol. Son dernier ouvrage publié est Victoire populiste aux Pays-Bas, spécificité nationale ou paradigme européen (Fondapol, 2024).