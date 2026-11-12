"L’AVENIR EN COMMUN"

LFI en marche pour un régime autoritaire

Lors de la présentation de la nouvelle version de L’Avenir en commun, Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé une ligne de fermeté idéologique. Selon l'historien Christophe de Voogd, interrogé par Atlantico, cette posture entretient une ambiguïté stratégique délibérée entre voie électorale et insurrectionnelle, tandis que les références robespierristes et le projet de VIe République du mouvement suscitent des critiques quant au respect des contre-pouvoirs.