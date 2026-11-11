CLIMAT POLITIQUE
11 novembre 2026
LFI / Années 30 : un même syndrome d’aveuglement face à la brutalisation des mœurs imposée par les fascistes ?
La mort de Quentin Deranque à Lyon a ravivé la comparaison entre le climat politique actuel et celui des années 1930. L’historien Frédéric Le Moal, spécialiste du fascisme italien, revient sur les méthodes des fascistes de l’époque. Il récuse l’étiquette de « fascisme d’extrême gauche » appliquée à La France insoumise, et pointe plutôt la longue sous-estimation de la violence de l’extrême gauche.
7 min de lecture
MOTS-CLESLFI , La France insoumise , années 1930 , fascisme , violence politique , brutalisation , Quentin Deranque , Jeune Garde , Raphaël Arnault , extrême gauche , Frédéric Le Moal , Mussolini , squadre , George Mosse , Jean-Luc Mélenchon , années 30 , violence extrême gauche France , mort de Quentin Deranque , LFI violence politique , comparaison années 1930
THEMATIQUESPolitique
Frédéric Le Moal est un historien spécialiste de l'histoire militaire et des relations internationales. Son intérêt se porte notamment sur les Balkans pendant les deux guerres mondiales, sur l'Italie mussolinienne et sur Pie XII.
Frédéric Le Moal est un historien spécialiste de l'histoire militaire et des relations internationales. Son intérêt se porte notamment sur les Balkans pendant les deux guerres mondiales, sur l'Italie mussolinienne et sur Pie XII.