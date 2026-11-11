CLIMAT POLITIQUE

LFI / Années 30 : un même syndrome d’aveuglement face à la brutalisation des mœurs imposée par les fascistes ?

La mort de Quentin Deranque à Lyon a ravivé la comparaison entre le climat politique actuel et celui des années 1930. L’historien Frédéric Le Moal, spécialiste du fascisme italien, revient sur les méthodes des fascistes de l’époque. Il récuse l’étiquette de « fascisme d’extrême gauche » appliquée à La France insoumise, et pointe plutôt la longue sous-estimation de la violence de l’extrême gauche.