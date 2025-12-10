Une femme marche au mémorial de guerre de la colline Poklonnaïa à Moscou, près du bâtiment principal de l'Université d'État de Moscou. (Image d'illustration)
© ALEXANDER NEMENOV / AFP
MENACE A L'EST
10 décembre 2025
L’Europe adversaire principal de la Russie : comment Moscou a réécrit sa hiérarchie des menaces
Jusqu’à récemment reléguée à l’arrière-plan de la rhétorique stratégique du Kremlin, l’Union européenne est désormais présentée par Moscou comme l’adversaire central. Cette évolution marque un tournant majeur dans la hiérarchie des menaces russes, où l’UE est à la fois décrite comme structurellement affaiblie et pourtant dangereuse, incapable mais hostile.
7 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Anton Barbashin est Directeur de la rédaction de Riddle et analyste politique.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Anton Barbashin est Directeur de la rédaction de Riddle et analyste politique.