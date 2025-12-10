POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Une femme marche au mémorial de guerre de la colline Poklonnaïa à Moscou, près du bâtiment principal de l'Université d'État de Moscou. (Image d'illustration)

Une femme marche au mémorial de guerre de la colline Poklonnaïa à Moscou, près du bâtiment principal de l'Université d'État de Moscou. (Image d'illustration)

© ALEXANDER NEMENOV / AFP

MENACE A L'EST

10 décembre 2025

L’Europe adversaire principal de la Russie : comment Moscou a réécrit sa hiérarchie des menaces

Jusqu’à récemment reléguée à l’arrière-plan de la rhétorique stratégique du Kremlin, l’Union européenne est désormais présentée par Moscou comme l’adversaire central. Cette évolution marque un tournant majeur dans la hiérarchie des menaces russes, où l’UE est à la fois décrite comme structurellement affaiblie et pourtant dangereuse, incapable mais hostile.

Photo of Anton Barbashin
Anton Barbashin Go to Anton Barbashin page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Russie , europe , guerre en ukraine , adversaire , faiblesse , gouvernance

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Anton Barbashin image
Anton Barbashin

Anton Barbashin est Directeur de la rédaction de Riddle et analyste politique.

Populaires

1La Turquie, modèle parfait de cohabitation religieuse ou les étranges œillères de Léon XIV
2Clientélisme antisémite chez LFI : à la Grande Mosquée de Paris, le recteur veut faire croquer Saint-Cricq par l'Arcom
3La paille et la poutre : Lucie Castets, égérie du NFP, s’indigne d’une possible union des droites
4Procédure pour déficit excessif : ce que le cas de la Finlande nous dit de l’énorme angle mort des Européens face à la guerre en Ukraine
5La réduction des déficits, victime des débats budgétaires : mais qui paiera VRAIMENT la note in fine ?
6Immigration et « pays tiers sûrs » : l’UE fait un pas (décisif ?) vers le modèle danois
7Liens avec l’islamisme : radioscopie des biais et limites du rapport de la Défenseur des droits derrière lequel Jean-Luc Mélenchon s’est abrité lors de son audition parlementaire