MENACE A L'EST

10 décembre 2025

L’Europe adversaire principal de la Russie : comment Moscou a réécrit sa hiérarchie des menaces

Jusqu’à récemment reléguée à l’arrière-plan de la rhétorique stratégique du Kremlin, l’Union européenne est désormais présentée par Moscou comme l’adversaire central. Cette évolution marque un tournant majeur dans la hiérarchie des menaces russes, où l’UE est à la fois décrite comme structurellement affaiblie et pourtant dangereuse, incapable mais hostile.