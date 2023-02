Les vidéos virales de moments de gentillesse sont en plein boom sur les réseaux sociaux. Elles ont aussi un côté sombre

Sur des plateformes où la compétition pour la visibilité est aussi rude que TikTok, rien n’est jamais véritablement candide ou anodin.

Atlantico : Les vidéos virales de moments de gentillesse sont en plein boom sur les réseaux sociaux. Pourquoi sommes-nous attirés par ce genre de contenus ?



Pascal Neveu : On ne comptabilise plus les chaines de gentillesse, les vidéos… les actes de gentillesses sur tous les réseaux sociaux. J’en ai comptabilisé des centaines de millions. Du plus consternant au plus humain.



Tout comme nous adorons toutes les vidéos de chats et chiens manifestant des relations affectives, la nouvelle tendance repose dans un geste de réhuminisation. J’avais d’ailleurs écrit pour Atlantico le défi de réhumaniser notre société pour la nouvelle année.



C’est le reflet, selon moi, de cette envie que la pulsion de vie l’emporte sur notre pulsion de mort.



Qui sommes-nous ? Des animaux ? Des Êtres humains pourvus d’une conscience où se dire bonjour, et que ce sourire l’emporte ?



Cet après-midi, je croisais dans mon immeuble deux personnes que je salue… quel retour qui ne relève nullement de la gentillesse ?… même pas une réponse d’un SIMPLE bonjour.



L’être humain a besoin d’être aimé, apprécié, narcissisé… simplement reconnu dans son existence. Ce qui n’est plus le cas depuis des années et encore davantage depuis la Pandémie et toutes ces confrontations.



Et vous avez raison : nous avons besoin de retrouver l’essence de notre vie, depuis notre naissance : l’amour ! SAUF que !



Sur des plateformes où la compétition pour la visibilité est aussi rude que TikTok, rien n’est jamais véritablement candide ou anodin. À quel point ces vidéos ont-elles une face sombre ?



C’est juste énorme. Le Candide apprend qu’il faut cultiver son jardin. Même me faire des ennemis car combien de TikTokiens ont lu Voltaire et Candide ? Ce n’est pas Candide mais Pathétique !



J’ai de jeunes analysants révoltés car éveillés en prenant conscience de ce qu’ils osent nommer « de sombres conneries » mais me disant « on a sombré dans ce que vous n’avez pas connu… les réseaux sociaux et les films qu’on tourne ! ». Car nous découvrons de tels contenus interrogeant « le bien-être » qui est depuis longtemps devenu une caractéristique du Web social, remontant aux premiers jours de « BuzzFeed » et « Upworthy » et le passage à la vidéo, ces histoires de gentillesse d'étrangers.



Car ils offrent des fleurs à une étrangère, la filment à son insu ou complicité.



Nous sommes loin de la publicité des années 90 pour un déodorant sur un tarmac ! Avec le slogan « Un inconnu… vous offre des fleurs »… sauf que cette nouvelle génération ne comprend qu’une chose : le buzz via des videos piégant les gens inconnus pour des personnalités.



Qu’est-ce que ces comportements abusifs, pour produire du contenu bien-être, nous disent de la société ?



Je veux juste citer cette personne qui comme tant d’autres s’est faite abusée et peut déposer plainte "Si ça peut m'arriver, ça peut arriver à n'importe qui." Car au cours de la dernière décennie, les histoires de personnes devenues virales involontairement sur les réseaux sociaux sont devenues courantes.



Cette personne a récolté 52 millions de vues et 10 millions de likes.



Pardon pour les #, mais Sur TikTok, le hashtag #randomactsofkindness a 416 millions de vues, tandis que #helpingothers a près de 850 millions ; bien que n'étant pas exclusivement des cascades, la #gentillesse, la #santé et la #positivité se comptent par milliards.



C’est un budget énorme qui en dit long concernant la consommation des images et ce qu’on appelle des « influenceurs »…



Une personne qui a détruit la vie d’une inconnue, Pawluk, qui compte plus de 3 millions d'abonnés, ce qui lui rapporte un revenu mensuel compris entre 10 000 et 15 000 dollars australiens (5 500 et 8 300 £).



Depuis quand être un autre influenceur domicilié à Dubaï est un travailleur et détruire une vie ?



Vous et moi devons désormais faire attention face aux smartphones, dans tout lieu public, connus ou inconnus… La paranoïa l’emporte et nous éloigne les uns des autres.



Lundi dernier lors d’un dîner professionnel, nous étions deux à faire très attention, alors que nous ne sommes rien… et donc vous ?



C’est là où c’est inquiétant, surtout pour celles et ceux ne connaissant pas l’arsenal judiciaire.



Comment réintégrer de vrais moments de gentillesse dans nos vies ?



Quand vous découvrez cela… est-ce de la gentillesse ? En décembre de l'année dernière, un homme de 64 ans a été filmé dans la discothèque Fabric à Londres et est devenu viral dans un message se moquant de sa danse.



Une autre femme a su réagir. Je la cite via « The Guardian » « J'ai résisté à ma tempête particulière », avec quelques commentaires de soutien via 2 millions de likes « Ils m'ont filmé sans mon consentement" : le côté laid des vidéos de #gentillesse !



« seulement me défendre, mais pour l'idée que nous ne devrions pas traiter les gens de cette façon - c'était très encourageant… Je pense juste que c'est plutôt minable, vraiment. »



Elle est heureuse d'avoir pris la parole pour contester la tentative de « l'autre ». Elle voulait seulement acheter des chaussures. Après avoir fait son achat, quinquagénaire elle s'est arrêtée pour prendre un café. « Et c'est là que c'est arrivé », dit-elle.



Un jeune homme s'approcha d'elle tenant un bouquet de fleurs. Il lui a demandé de les tenir pendant qu'il enfilait sa veste. « J'aurais aimé faire confiance à mon instinct et dire non », dit-elle. « Tout a été si rapide. » Elle a pris les fleurs - puis l'homme s'est éloigné en lui souhaitant « une belle journée ». « C'était tellement moche et misogyne et âgiste. Je suppose que ces enfants n'y ont même pas pensé - mais même cela est dérangeant »,



Sauf que… elle était dans une vidéo devenue virale sur TikTok, devant se justifier devant son mari ! 52 millions de vues et 10 millions de likes !



Je vous l’exprime fort justement : « de vrais moments de gentillesse », vivre et s’abreuver d’amour… Qui le vit encore en 2023 ?



Peut-être une citation :



Mark Twain : « “La gentillesse est le langage qu’un sourd peut entendre et qu’un aveugle peut voir.”

.

