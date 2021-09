© Angela Weiss / AFP

L'analyse d'un économiste

Les vertiges du monde, retrouver l'équilibre

Pandémie, réchauffement climatique, lutte entre Chine et Etats-Unis... Le monde est parcouru par de nombreux vertiges ! Si nous ne réagissons pas rapidement en France et en Europe, nous nous retrouverons à l'écart, dans un monde bipolaire entre Amérique et Asie.