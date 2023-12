Des Talibans en Afghanistan.

On a entendu ça sur France Culture.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On doit cette trouvaille à une certaine Julie Billaud. Elle est anthropologue de son état. Pour en arriver là, il lui a fallu faire de longues et fastidieuses études. Et ses études l’ont amenée à s’intéresser aux Talibans.

Après opiniâtres recherches, elle est parvenue à la conclusion suivante : “les Talibans sont des résistants”. A ses yeux, les Talibans sont irrésistibles. Ils combattent avec vigilance contre les femmes afghanes qui refusent de se voiler. S’ensuit pour elles un châtiment bien mérité : le fouet ou la lapidation.

Julie Billaud considère que stigmatiser les talibans s'apparente à un “racisme”. La gamme des racismes est déjà très fournie. Il manquait celui-là. C’est pourquoi, suivant les conseils de cet anthropologue, nous nous abstiendrons d'en dire du mal.

La course à la bêtise est une discipline sportive hélas non homologuée par le Comité International Olympique. Dans cette compétition, Julie Billaud a une sérieuse rivale en la personne de Sandrine Rousseau.

Cette dernière, ayant appris que parmi les réfugiés afghans arrivés en France il y avait des terroristes, a trouvé que c'était une bonne chose.

“Comme ça, a-t-elle dit, on pourra mieux les surveiller”. Voilà une idée qu’elle est géniale. Ainsi Sandrine Rousseau a marqué un point. Mais elle est largement distancée par “les Talibans sont des résistants” !