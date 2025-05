SIFFLEMENTS

Les sifflements « signatures » des dauphins transmettent bien plus qu’une simple identité

Et si les dauphins ne se contentaient pas de « dire leur nom » ? Connus pour leurs sifflements signatures, les grands dauphins pourraient transmettre bien plus que leur identité à travers ces sons. Une étude australienne révèle que ces vocalisations, à la fois stables et modulables, véhiculeraient aussi des informations émotionnelles et contextuelles à la manière des expressions faciales humaines. Un pas de plus dans la compréhension de la complexité sociale de ces cétacés… et dans la prise de conscience des menaces qui pèsent sur leur monde sonore.