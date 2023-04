Les scientifiques en savent désormais plus sur la manière dont la vie a pu survivre à l’ère de la "Terre boule de glace"

Une représentation de la Terre « boule de neige » avec des eaux libres autour de l'équateur, mais aussi dans d'autres régions.

Shuhai Xiao est un paléobiologiste et géobiologiste qui étudie les interactions entre la biosphère et ses environnements lors des transitions critiques de l'histoire de la Terre, en particulier lors de la transition Édiacarienne-Cambrienne. Il intègre des données paléobiologiques, sédimentologiques et géochimiques pour mettre en lumière des événements évolutifs importants (tels que l'origine et la diversification des eucaryotes, des organismes multicellulaires et des animaux), leurs contextes environnementaux et leurs conséquences géobiologiques.

Atlantico : Dans votre étude, Mid-latitudinal habitable environment for marine eukaryotes during the waning stage of the Marinoan snowball glaciation, vous vous interrogez sur la survie de la vie pendant la « Terre boule de neige ». Pour nos lecteurs qui ne savent pas, qu'est-ce que la glaciation boule de neige marinoenne ?

Shuhai Xiao :Pour clarifier, nous n'avons pas remis en cause la survie de la vie pendant la "Terre boule de neige". Au contraire, la survie de la vie pendant la "Snowball Earth" est exigée par la continuité de la vie avant et après la "Snowball Earth", et elle est soutenue par la présence de fossiles pendant la "Snowball Earth".

Pour répondre à votre question, la glaciation en boule de neige marinoenne fait référence à l'un des deux épisodes de l'ère glaciaire GLOBALE au cours du dernier milliard d'années. Ces deux épisodes sont connus sous le nom de Terre boule de neige Sturtian et Marinoan, du nom de leurs archives géologiques conservées en Australie. Le Marinoan est le plus jeune de ces deux, et il s'est produit il y a entre 654 et 635 millions d'années. Pendant la glaciation marinoenne, les glaciers se sont rapidement développés à partir des régions polaires et ont finalement recouvert une grande partie de la Terre (ou la Terre entière selon certains), faisant ressembler la Terre à une boule de neige venue de l'espace.

On pensait auparavant que toute la terre était couverte de glaciers. Vos découvertes tendent à montrer qu'il aurait pu y avoir des endroits plus humides. Quels sont les arguments en faveur de cette analyse ? Comment avez-vous procédé ?

Les modèles climatiques indiquent que la Terre entière était recouverte de glaciers lors de l'événement terrestre boule de neige marinoen. Cependant, les géologues ont déjà trouvé des preuves de la présence d'eaux libres, au moins pendant la phase décroissante de la Terre boule de neige marinoenne. Les preuves géologiques proviennent de roches sédimentaires et de structures sédimentaires qui ont été produites en eaux libres. Nos données paléontologiques et géobiologiques sur les roches d'âge marinoen déposées dans un bassin de latitude moyenne suggèrent en outre que des communautés biologiques actives vivaient dans ces eaux libres, indiquant des environnements habitables dans les eaux libres de latitude moyenne au moins pendant la phase de déclin de la Terre boule de neige marinoenne.

Dans quelle mesure ces endroits plus humides, surtout au nord de l'équateur, auraient pu être un endroit où la vie pouvait continuer à se développer ?

C'est une bonne question. Nos données indiquent qu'au moins un bassin de latitude moyenne a accueilli la vie (y compris la vie eucaryote) dans les eaux libres au cours de la phase décroissante de la Terre boule de neige marinoenne. L'étendue géographique et la durée de ces milieux habitables restent inconnues. Une étude géobiologique plus approfondie d'autres bassins sédimentaires au cours de la Terre boule de neige marinoenne est nécessaire pour répondre à votre question.

De quel type d'organismes parle-t-on ?

Certains de ces organismes sont des algues, qui sont des eucaryotes benthiques et photosynthétiques de taille millimétrique. Ils doivent donc avoir accès à la lumière du soleil, à l'eau libre, aux nutriments et à des substrats stables (par exemple, le fond marin).

Dans quelle mesure est-il important de comprendre comment la vie survit dans la glaciation en boule de neige marinoenne pour comprendre toute l'histoire de la vie et de l'évolution ?

La glaciation en boule de neige marinoenne représente un exemple de conditions climatiques extrêmes, posant probablement un goulot d'étranglement dans l'évolution de la vie sur Terre. Malgré cela, la vie a survécu à cet événement et s'est épanouie après cet événement. Ainsi, étudier comment la vie a survécu à la glaciation terrestre boule de neige marinoenne nous aide à mieux comprendre la limite du changement climatique planétaire, la résilience de la vie sur Terre et le potentiel de vie sur d'autres mondes glacés comme la lune jovienne Europe.