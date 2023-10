Les recherches sur les super centenaires montrent que l’espérance de vie humaine pourrait ne pas avoir de limites

Les scientifiques continuent de s'interroger sur l'âge le plus avancé de l'être humain - et sur l'existence même d'une limite.

En 1875, le Harper's Weekly a déclaré qu'un certain Lomer Griffin de Lodi, dans l'Ohio, était "selon toute probabilité" l'homme le plus âgé de l'Union. Il aurait 116 ans.

Il y avait des doutes. La propre femme de Lomer, par exemple, affirmait qu'il n'avait que 103 ans. Et William John Thoms, un auteur et démographe anglais qui venait d'écrire un livre sur la longévité humaine, a exprimé son scepticisme à l'égard de toutes ces affirmations de centenaires. La durée de vie maximale d'un être humain est d'environ 100 ans, affirmait Thoms. Aucune affirmation d'un âge supérieur à 110 ans n'a jamais été vérifiée.

"La preuve qu'un être humain a atteint l'âge, non pas de 130 ou 140 ans, mais de 110 ans... sera jugée, après examen, tout à fait inutile", écrivait-il.

Des siècles de témoignages d'experts (sans parler des données des compagnies d'assurance) ont établi que 100 ans est la durée de vie humaine la plus longue possible, insiste Thoms - à part quelques exceptions "extrêmement rares". Il s'étonne que certaines autorités médicales croient encore qu'une vie puisse dépasser la limite rigoureusement imposée par la nature.

Pourtant, aujourd'hui encore, près d'un siècle et demi après la mort de Lomer Griffin en 1878 (à l'âge de 119 ans selon certains témoignages), les scientifiques continuent de s'interroger sur l'âge le plus avancé de l'être humain - et sur l'existence même d'une limite. Après tout, plus d'une douzaine de personnes sont aujourd'hui en vie et ont un âge validé de plus de 110 ans (et de nombreuses autres personnes de cet âge existent encore, mais ne sont pas documentées). Pourtant, dans un seul cas avéré, quelqu'un a vécu au-delà de 120 ans : la Française Jeanne Calment, décédée en 1997 à l'âge de 122 ans.

"L'existence éventuelle d'une limite supérieure stricte, d'un plafond, pour la durée de vie humaine fait l'objet d'un vif débat", écrivent Léo Belzile et ses coauteurs dans un article à paraître dans Annual Review of Statistics and Its Application. "La compréhension de la limite, s'il y en a une, de la durée de vie humaine suscite un intérêt soutenu et généralisé.

L'importance de cette question va au-delà de la question de savoir si les gens mentent sur leur âge pour être reconnus par le Guinness World Records. D'une part, l'absence d'une limite d'âge supérieure pourrait affecter la viabilité des systèmes de sécurité sociale et de retraite. D'autre part, déterminer si la durée de vie humaine a un maximum inviolable pourrait fournir des indices pour comprendre le vieillissement et aider la recherche sur l'allongement de la durée de vie.

Mais des études récentes n'ont pas encore résolu la question, suscitant au contraire une controverse due à des affirmations contradictoires, notent M. Belzile, statisticien à l'université de commerce HEC Montréal au Canada, et ses collègues. Selon eux, une partie de cette controverse découle de méthodes d'analyse statistique incorrectes. Leur propre réanalyse des données sur les durées de vie extrêmes indique que tout plafond de longévité serait d'au moins 130 ans et pourrait même dépasser 180 ans. Par ailleurs, les auteurs signalent que certains ensembles de données "ne fixent aucune limite à la durée de vie humaine".

Ces analyses "suggèrent que la durée de vie humaine se situe bien au-delà de toute durée de vie individuelle observée à ce jour ou qui pourrait être observée en l'absence de progrès médicaux majeurs".

Ces conclusions contredisent les anciennes affirmations de Thoms et d'autres, selon lesquelles la nature impose une limite stricte à la durée de vie. Thoms a étayé ce point de vue en citant le naturaliste français du XVIIIe siècle Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. Selon Buffon, les durées de vie extrêmes ne semblent pas varier beaucoup d'une culture à l'autre, malgré les différences de mode de vie ou d'alimentation. "On verra tout de suite que la durée de la vie ne dépend ni des habitudes, ni des coutumes, ni de la qualité des aliments, que rien ne peut changer les lois fixes qui règlent le nombre de nos années", écrivait-il.

L'enquête menée par Thoms sur les rapports faisant état d'une durée de vie extrêmement longue a révélé que, dans tous les cas, des erreurs avaient été commises - un père confondu avec un fils, par exemple, ou un acte de naissance identifié avec le mauvais enfant. Et bien sûr, certaines personnes ont tout simplement menti.

Aujourd'hui encore, le manque de données de qualité rend difficiles les tentatives statistiques d'estimation de la durée de vie maximale. "Les données sur les supercentenaires doivent donc être soigneusement et individuellement validées pour s'assurer que l'âge déclaré au décès est correct", écrivent Belzile et ses coauteurs.

Heureusement, certaines collections fournissent des données vérifiées sur les personnes les plus âgées. L'une de ces collections, la Base de données internationale sur la longévité, comprend des informations provenant de 13 pays sur les supercentenaires (ceux qui vivent jusqu'à 110 ans ou plus) et de 10 pays sur les semi-supercentenaires (ceux qui atteignent 105 ans mais ne vont pas jusqu'à 110 ans).

L'analyse de tels ensembles de données nécessite l'utilisation habile de plusieurs outils statistiques pour déduire la longévité maximale. Un concept clé à cet égard est appelé "force de mortalité" ou "fonction de risque", une mesure de la probabilité qu'une personne atteignant un âge donné vive un an de plus. (Un Américain de 70 ans, par exemple, a environ 2 % de chances de mourir avant d'atteindre 71 ans).

Bien entendu, le risque de décès évolue avec le temps - les jeunes ont généralement beaucoup plus de chances de vivre une année de plus qu'un centenaire, par exemple. En déterminant comment les taux de mortalité évoluent avec l'âge, des méthodes statistiques peuvent être appliquées pour estimer la durée de vie maximale possible.

La "fonction de risque" est une mesure de la probabilité qu'une personne atteignant un âge donné vive une année de plus, illustrée ici par la probabilité de mourir dans l'année. Un enfant de 10 ans a très peu de chances de mourir avant d'atteindre 11 ans, par exemple, alors qu'une personne de 80 ans a des chances de mourir avant 81 ans. Mais la probabilité de mourir chez les personnes les plus âgées semble se stabiliser. En établissant comment les taux de mortalité évoluent avec l'âge, des méthodes statistiques peuvent être appliquées pour estimer la durée de vie maximale possible.

À partir de 50 ans environ, les statistiques montrent que le risque de décès augmente d'année en année. En fait, le taux de mortalité augmente de manière exponentielle pendant la majeure partie de la vie adulte. Mais après l'âge de 80 ans environ, le taux d'augmentation de la mortalité commence à ralentir (un effet appelé décélération de la mortalité en fin de vie). Les équations qui quantifient les changements dans la fonction de risque montrent qu'elle se stabilise à un âge compris entre 105 et 110 ans. Cela signifie que les équations dérivées des groupes d'âge inférieurs ne sont pas fiables pour estimer les limites de la durée de vie ; une analyse correcte nécessite des statistiques dérivées des personnes âgées de 105 ans et plus.

Les analyses de ces groupes suggèrent qu'à l'âge de 110 ans environ, le taux de décès au cours de chaque année suivante est d'environ 50 % (à peu près le même pour les hommes que pour les femmes). Et les données recueillies jusqu'à présent n'excluent pas un risque annuel de décès encore plus faible par la suite.

Selon les détails de l'ensemble de données (par exemple, les tranches d'âge prises en compte et le pays concerné), on estime que le plafond de longévité possible se situe entre 130 et 180. Mais dans certains cas, les statistiques impliquent un plafond d'au moins 130, sans limite supérieure. Mathématiquement, cela signifie que les âges les plus élevés dans une population suffisamment importante seraient infinis, ce qui impliquerait l'immortalité.

Mais en réalité, il n'y a aucune chance que quelqu'un batte le record biblique de vieillesse de Mathusalem, qui est de 969 ans. L'absence de limite supérieure mathématique n'autorise pas une durée de vie potentiellement infinie.

"Chaque durée de vie observée a été et sera toujours finie", écrivent Belzile et ses coauteurs, "c'est pourquoi il faut traduire avec soin les vérités mathématiques dans le langage de tous les jours".

D'une part, avec 50 % de chances de vivre jusqu'à l'année suivante, les chances qu'une personne âgée de 110 ans vive jusqu'à 130 ans sont très faibles - environ une chance sur un million. (C'est l'équivalent de lancer une pièce de monnaie et d'obtenir 20 têtes d'affilée). Néanmoins, si les calculs sont corrects et indiquent qu'il n'y a pas de véritable plafond de longévité, le record de longévité pourrait continuer à grimper jusqu'à des âges aujourd'hui inimaginables. D'autres chercheurs ont souligné qu'avec un nombre croissant de supercentenaires, il est concevable que quelqu'un atteigne 130 ans au cours de ce siècle. "Mais un record bien supérieur restera très improbable", notent Belzile et ses collègues.

En ce qui concerne Lomer Griffin, les affirmations selon lesquelles il aurait atteint l'âge de 119 ans étaient manifestement exagérées. D'après les calculs de sa (troisième) épouse, il avait 106 ans lorsqu'il est mort, et sa pierre tombale le confirme, indiquant ses dates de naissance entre 1772 et 1878. Hélas, son acte de naissance (enregistré à Simsbury, Connecticut) montre que Lomer (diminutif de son nom de naissance, Chedorlaomer) n'a pas vraiment atteint l'âge de 106 ans. Il est né le 22 avril 1774, ce qui fait qu'il n'avait que 104 ans à sa mort. Mais il est tout à fait possible qu'il ait été le citoyen le plus âgé du pays, car toute personne prétendant être plus âgée que lui mentait probablement sur son âge.

