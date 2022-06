Les parents doivent-ils s'inquiéter des nouvelles recherches établissant un lien entre la santé mentale des enfants et les sports individuels ?

Une étude démontre que les enfants qui pratiquent des sports individuels, comme le tennis, peuvent avoir plus de problèmes de santé mentale que ceux qui pratiquent des sports d'équipe.

Atlantico : Dans votre étude, vous démontrez que les enfants qui pratiquent des sports individuels, comme le tennis, peuvent avoir plus de problèmes de santé mentale que ceux qui pratiquent des sports d'équipe ou pas de sport du tout. Comment cela peut-il s'expliquer ?

Matt D. Hoffmann : Nous savons, grâce à des recherches antérieures, que les sports individuels peuvent souvent impliquer des niveaux élevés de stress et de pression. Lorsqu'une personne doit concourir de manière indépendante, sans le soutien de ses coéquipiers, cela peut entraîner une augmentation de l'anxiété. Les athlètes pratiquant un sport individuel peuvent également se mettre beaucoup de pression pour réaliser de bonnes performances et gagner leurs matchs, et il peut être difficile de faire face à des échecs à la suite de mauvaises performances. Il n'y a pas de coéquipiers avec qui partager la perte.

Certains sports individuels comme la gymnastique, la danse ou le ballet peuvent également entraîner des sentiments d'anxiété physique sociale. Il s'agit d'une anxiété qui découle de la crainte que les autres évaluent ou jugent le corps et l'apparence physique d'une personne. Le corps des athlètes étant très visible dans des sports comme la gymnastique, cela peut provoquer un certain stress et une certaine anxiété quant à la façon dont on se sent par rapport à son apparence. Cela peut être particulièrement difficile à gérer quand on est jeune.

Quels problèmes les enfants qui pratiquent des sports comme le tennis sont-ils susceptibles de rencontrer dans leur vie future ? Quelles en seraient les conséquences dans leur vie professionnelle ou sociale ?

D'après les questions et les résultats de notre étude, il est impossible de répondre à cette question. Les résultats nous donnent des informations sur la santé mentale des enfants et des adolescents qui pratiquent des sports individuels aujourd'hui, et non dans le futur. Si je suis très spéculatif, il est possible que les enfants qui connaissent des niveaux élevés de pression et d'anxiété dans leur sport perdent tout intérêt pour leur sport spécifique et pour le sport et l'activité physique en général en vieillissant. Cela signifie qu'ils risquent davantage d'abandonner le sport pour cause d'épuisement ou de manque de plaisir, ce qui pourrait entraîner une diminution de la pratique sportive plus tard dans la vie.

Si les mérites du sport ont toujours été vantés, il peut sembler contre-intuitif que la pratique d'un sport individuel puisse être plus néfaste que le fait de ne rien faire. Que doivent savoir les parents pour aider leurs enfants à s'épanouir grâce au tennis ou à la gymnastique ?

Les parents doivent comprendre que les résultats de cette étude ne s'appliquent pas à tous les enfants qui pratiquent un sport individuel. Les résultats représentent des moyennes. De nombreux enfants qui pratiquent des sports individuels affichent un très bon profil de santé mentale. Cependant, comme le montrent les résultats, certains enfants qui pratiquent exclusivement des sports individuels peuvent éprouver quelques difficultés du point de vue de la santé mentale. Les parents doivent communiquer régulièrement avec leurs enfants pour s'assurer qu'ils aiment leur sport et qu'ils gèrent bien le stress. Les parents devraient faire le point avec leurs enfants de temps en temps pour leur demander comment ils se sentent par rapport à leur participation au sport. Je pense qu'il est important que les parents et les entraîneurs prennent le temps d'observer les signes et les symptômes des problèmes de santé mentale, comme les signes de dépression, d'anxiété ou de retrait des amis. Les parents devraient également insister sur l'importance de s'amuser dans le sport plutôt que de se concentrer sur la victoire et le dépassement des autres. Pour les enfants, l'essentiel est de profiter de l'expérience sportive.