POLICE ET IA
7 mars 2026
Les outils d'IA permettront-ils de former de meilleurs policiers ?
Face à des situations urgentes et complexes, les policiers ont longtemps dû s’appuyer sur leur instinct. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle s’invite dans leurs décisions. Mais entre promesses d’efficacité et risques de biais, ces technologies soulèvent de nouvelles questions.
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en management, University of Sussex Business School, Université du Sussex
Professeur en systèmes d’information, Université du Queensland
