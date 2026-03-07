POLITIQUE
Cette photographie d'illustration montre le logo de ChatGPT, un chatbot basé sur un modèle de langage développé par OpenAI, sur un smartphone à Mulhouse.
POLICE ET IA

7 mars 2026

Les outils d'IA permettront-ils de former de meilleurs policiers ?

Face à des situations urgentes et complexes, les policiers ont longtemps dû s’appuyer sur leur instinct. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle s’invite dans leurs décisions. Mais entre promesses d’efficacité et risques de biais, ces technologies soulèvent de nouvelles questions.

Federico Iannacci Go to Federico Iannacci page et Stan Karanasios Go to Stan Karanasios page

Federico Iannacci

Maître de conférences en management, University of Sussex Business School, Université du Sussex


Stan Karanasios

Professeur en systèmes d’information, Université du Queensland

