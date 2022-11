Des fillettes nourrissent des oiseaux devant la cathédrale Notre-Dame de Paris sur l'Ile de la Cité, le 28 août 2011.

Alejandro Portilla Navarro est un journaliste et producteur audiovisuel costaricain qui cherche toujours des réponses aux questions sur la biologie, la culture et les sciences de la terre, et qui est passionné par le fait de les partager avec les autres.

L'aube se lève à San José, la capitale du Costa Rica. La ville est encore endormie, mais les lève-tôt sont accueillis par une belle symphonie : colibris, mangeurs de maïs, yigüirros (grives de couleur argile), gros-becs à poitrine jaune, tangaras bleus, troglodytes, fauvettes et autres oiseaux annoncent qu'un nouveau jour est arrivé.

Bientôt, le bruit incessant des véhicules et de leurs klaxons, des travaux de construction, des vendeurs ambulants et autres prend le dessus, façonnant le paysage sonore de la routine frénétique des centaines de milliers de personnes qui voyagent et vivent dans cette ville. Puis, le chant des oiseaux passera au second plan.

"L'acte du chant des oiseaux a deux fonctions principales chez les mâles : Il s'agit d'attirer les femelles et aussi de défendre leur territoire contre les autres mâles", explique Luis Andrés Sandoval Vargas, ornithologue à l'université du Costa Rica. Pour les femelles des tropiques, ajoute-t-il, le rôle principal de leur chant est de défendre le territoire. Ainsi, pour communiquer dans les villes, pour assurer la sécurité de leur territoire et trouver des partenaires, les oiseaux doivent trouver des moyens de contrer les effets du bruit anthropique - c'est-à-dire le bruit produit par les humains.

"Le principal effet du développement urbain sur le chant est que de nombreux oiseaux chantent à des fréquences plus élevées", explique Sandoval Vargas. Des études menées au cours des 15 dernières années ont montré, par exemple, que les merles (Turdus merula), les mésanges (Parus major) et les bruants à collier roux (Zonotrichia capensis) chantent à des hauteurs plus élevées, avec des fréquences minimales plus élevées, dans les environnements urbains que dans les environnements ruraux.

Mais la réponse des oiseaux au bruit anthropique est peut-être plus complexe que cela, comme l'a constaté Sandoval Vargas en étudiant le troglodyte des maisons (Troglodytes aedon). Le troglodyte des maisons est un petit oiseau brun - d'environ 10 centimètres de haut et pesant 12 grammes - qui se nourrit d'insectes et a tendance à vivre près des humains. Au Costa Rica, on les trouve presque partout, mais ils sont particulièrement abondants dans les villes. "Les mâles chantent presque toute l'année et pendant de nombreuses heures dans la journée, et une grande partie de leur comportement est médiée par des vocalisations", explique Sandoval Vargas. Mais ce qui les rend idéaux pour étudier les adaptations aux environnements urbains, c'est que la plupart des composantes de leur chant se situent dans la même gamme de fréquences que le bruit que nous produisons, nous les humains.

Pendant deux ans, profitant de la saison de reproduction des troglodytes domestiques - d'avril à juin - Sandoval Vargas et son équipe ont enregistré le chant des troglodytes domestiques mâles en quatre endroits du Costa Rica, ainsi que le bruit ambiant. Bien que les quatre sites se trouvent dans des zones urbaines, les niveaux de bruit généré par l'homme sont différents sur chaque site, allant de très élevé et moyennement élevé, à moyennement faible et faible.

L'étude, publiée en 2020 dans l'International Journal of Avian Science, s'est concentrée sur le répertoire des éléments sonores - la variété de sons uniques qui, lorsqu'ils sont combinés les uns aux autres, forment le chant caractéristique d'un oiseau - qui sont produits par les troglodytes domestiques.

Comme les scientifiques s'y attendaient, les troglodytes domestiques avaient tendance à chanter avec des sons plus aigus dans les endroits où le bruit anthropique était plus important. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils ont découvert.

Ils ont également constaté qu'en général, la taille du répertoire des oiseaux diminuait à mesure que le bruit anthropique augmentait, en particulier lorsque les oiseaux étaient exposés à des niveaux de bruit anthropique supérieurs au bruit habituel auquel ils étaient habitués. Les chercheurs ont observé le même schéma au niveau individuel : Le même oiseau offrait un répertoire de chants plus petit les jours plus bruyants que les jours moins bruyants.

Un répertoire réduit peut affecter l'apprentissage de leur langage sonore, car les oiseaux chanteurs ont besoin de s'entendre et d'entendre les autres oiseaux pour cristalliser leur chant. "Ce qui se passe ici, c'est qu'ils perdent une partie de leur vocabulaire, certains de leurs sons, parce qu'ils ne les produisent pas. Et, chez ces espèces, les juvéniles ont besoin d'écouter les adultes pour apprendre à chanter", explique Sandoval Vargas.

Chant d'un troglodyte des maisons (Troglodytes aedon ) capturé sur le campus de l'Université du Costa Rica, à San José, l'un des sites choisis par Sandoval et son équipe pour réaliser l'étude.

CRÉDIT : LUIS SANDOVAL VARGAS

À long terme, cela pourrait rendre difficile la communication des oiseaux avec les autres populations de leur espèce. Disons, par exemple, que vous êtes dans une situation où vous avez une grande et une petite population, et que pour conserver la petite, vous voulez prendre des individus de l'une à l'autre, explique Sandoval Vargas. "Mais il s'avère que les individus de la petite population au sein de la ville chantent très différemment de ceux de la grande population... ils ne vont pas les reconnaître. Et, comme ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas se reproduire [avec eux]", explique Sandoval Vargas.

Avec le temps, cela pourrait provoquer le début de processus de spéciation, c'est-à-dire que les individus vivant en ville évolueraient différemment de ceux vivant dans des habitats ruraux.

Les oiseaux recourent à diverses stratégies face au bruit humain. Les serins (Serinus serinus) - des oiseaux communs dans les villes espagnoles - chantent plus longtemps lorsqu'il y a plus de bruit dans la ville afin de compenser ce bruit, explique Mario Díaz Esteban, chercheur au Musée national des sciences naturelles d'Espagne, qui a dirigé les recherches ayant permis de faire cette découverte en 2011.

Cette tactique présente toutefois des inconvénients. "Le problème est que, si un individu doit passer beaucoup de temps à chanter pour compenser le bruit, ce temps ne peut être consacré à d'autres fonctions, comme la recherche de nourriture, la recherche de partenaires et, probablement le plus important, la surveillance des prédateurs", explique M. Díaz Esteban.

Le prix de la vie en ville

Les modifications apportées au chant des serins et des troglodytes domestiques indiquent que les oiseaux, comme de nombreuses autres créatures, s'adaptent lentement - et de différentes manières - pour réussir dans les environnements urbains.

Les écologistes australiens Mark McDonnell et Amy Hahs ont noté, dans un article paru dans l'Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics de 2015, que les organismes qui peuvent modifier leur phénotype - des traits observables comme la forme du corps, le développement ou le comportement - en réponse aux conditions environnementales sont plus susceptibles de survivre dans des environnements changeants et de s'adapter à de nouvelles conditions.

Les changements dans le chant ne sont qu'une des nombreuses adaptations que les oiseaux présentent lorsqu'ils vivent en ville. Ils peuvent également être plus lents à prendre leur envol. "Il y a beaucoup de gens qui se déplacent dans les environnements urbains et les oiseaux peuvent percevoir cela comme un certain niveau de risque ou de menace... si un humain s'approche, ils auront une distance qu'ils pourront tolérer avant de s'envoler", explique Hahs, de l'université de Melbourne. La même chose pourrait se produire à proximité d'animaux domestiques ou de véhicules, ajoute-t-elle.

Les oiseaux des villes modifient également leur régime alimentaire. Mme Hahs cite l'exemple classique des mésanges bleues européennes (Cyanistes caeruleus) qui ont appris à voler du lait en ouvrant des bouteilles, alors qu'elles se nourrissent normalement d'insectes. "En Australie, le grand exemple que nous avons est celui des ibis, qui se nourrissent habituellement dans les zones humides, mais qui ont commencé à voler les restes de la poubelle", ajoute-t-elle.

Selon M. Díaz Esteban, même si, en général, les effets des activités humaines sur les oiseaux peuvent être négatifs, il peut aussi y avoir des espèces "qui bénéficient de la proximité des humains, soit parce qu'il y a plus de nourriture, moins de prédateurs, soit parce que leurs concurrents tolèrent moins la présence humaine." Mais, dit-il, il n'y a pas beaucoup de preuves que les modifications du chant représentent un tel avantage pour les oiseaux dans les environnements urbains.

Et bien que la présence de l'homme et la construction des villes exercent une pression sur le comportement des oiseaux, il existe également de nombreuses possibilités de conservation au sein des villes, affirment McDonnell et Hahs. Ils ajoutent qu'il est urgent d'identifier les actions permettant de créer des villes favorables à la biodiversité.

"Si nous parvenons à réduire certains des impacts urbains dans nos villes - en créant davantage d'espaces verts, en réduisant les îlots de chaleur urbains grâce à la végétation et à d'autres actions [telles que] trouver des moyens de rendre les habitats plus connectés", déclare Hahs, "alors davantage d'espèces présentes dans nos villes trouveront l'environnement urbain moins difficile."

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.