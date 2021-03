Les Néerlandais viennent d’élire leurs députés. La preuve que les Régionales pourront bien être maintenues ?

Mark Rutte renforce sa domination lors des législatives aux Pays-Bas. Le parti du chef du gouvernement et les centristes pro-européens du D66 sont les vainqueurs des législatives marquées par une forte participation, malgré la crise liée au Covid-19.

Atlantico : Comment se sont déroulés les scrutins ? Les Pays-Bas sont-ils la preuve qu'on peut organiser des élections dans de bonnes conditions sanitaires ?

Tanguy Le Breton : Les Pays-Bas n'ont pas reporté la dates des élections contrairement à la France avec les régionales. Il leur a fallu inventer des solutions pour inciter les gens à participer tout en évitant les rassemblements et le risque sanitaire.

Le scrutin s'est déroulé sur trois jours au lieu d'un seul. Le vote a été ouvert dès lundi dans des bureaux de vote spéciaux pour permettre aux personnes vulnérables de voter sans se mêler avec les autres. Les plages horaires ont été élargies de 7h30 du matin jusqu'à 21 heures le soir. Il était également possible de voter n'importe où avec la carte électorale. Il n'était donc pas obligatoire de se rendre dans son bureau de vote de quartier. Les personnes handicapées, malentendantes et malvoyantes avaient des bureaux de vote dédiés.

Plus étonnant mais pourtant très efficace, il était possible de voter dans des drive sans sortir de sa voiture ou sans descendre dans sa selle de vélo. C'était assez impressionnant mais cela répond à un vrai besoin des gens et les Néerlandais ont été très réactifs. Ils ont également ouvert le vote par correspondance par voie postale. Résultat, la participation atteint plus de 80 %.

Cela pourrait-il être un exemple pour la France ?

Bien-sûr, il faut savoir être créatif. Si on proposait de faire ça en France, on dirait que ce n'est "pas sérieux", qu'on ne va quand même pas faire voter les gens en voiture. Si, c'est sérieux et ça fonctionne. J'ai appelé les politiques français à venir voir comment ça se déroulait ici, je ne suis pas sûr qu'ils l'aient fait.

C'est le Premier ministre sortant Mark Rutte (VVD, libéral-conservateur) qui a nettement remporté les élections. Quelle place a joué la pandémie dans les élections ?

La pandémie n'a pas joué un rôle très important. Il y a eu peu de critiques de la politique sanitaire du gouvernement sauf venant du parti protestataire Forum pour la démocratie de Thierry Baudet. Les émeutes au moment du couvre-feu étaient principalement le fait de jeunes. Je pense que les médias français ont été excessifs en parlant de ces émeutes. Malgré quelques critiques, il y avait un relatif consensus autour de la question sanitaire. Là où il y a eu un débat, c'était autour du passeport vaccinal proposé par les démocrates-progressistes du parti D66. Je pense que si Mark Rutte a gagné, ce n'est pas tant grâce aux idées de son parti le VVD qu'il représente qu'à sa personnalité, sa capacité d'orchestrer les choses et d'incarner une opinion médiane néerlandaise.

Tanguy Le Breton est Président de l’association Français des Pays-Bas, consultant interculturel spécialiste des Pays-Bas et ancien conseiller consulaire.