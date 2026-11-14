BAISSE STUPEFIANTE

Les morts par overdose chutent aux États-Unis et voilà les leçons que nous pourrions en retenir

Après avoir atteint près de 110 000 morts par an au plus fort de la crise, les décès par overdose reculent nettement aux États-Unis. Ils sont passés d’environ 81 300 en 2024 à moins de 70 000 en 2025. Naloxone, accès aux traitements, baisse de la pureté du fentanyl, pression sur les cartels, changement des usages : plusieurs facteurs se combinent, et aucun ne suffit à expliquer seul la décrue. Pour le criminologue Stéphane Quéré, le marché se recompose vers les mélanges et les nouveaux opioïdes de synthèse, ce qui rend toute victoire prématurée.