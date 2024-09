Atlantico Business

Les ministres vont se voir interdits de « coups de com », priorité à la pédagogie

Michel Barnier et son équipe annoncent une nouvelle époque. En principe, les ministres seront priés de ranger leur ego au placard, interdits de coups de com, et invités à se consacrer à la pédagogie des réformes. Faute de majorité, il faudra se rattraper avec le talent d’expliquer, sinon...