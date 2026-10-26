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L’économiste français Gabriel Zucman pose lors d’une séance photo à Paris le 12 juin 2024.
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ERREUR REVELATRICE

26 octobre 2026

Les milliardaires moins imposés que les ouvriers ? Quand Gabriel Zucman se prend les pieds dans SES PROPRES données

En 2019, Gabriel Zucman et Emmanuel Saez affirmaient que les 400 Américains les plus riches payaient moins d’impôts que la moitié la plus modeste de la population. Problème : leur propre article publié un an plus tôt dans une revue de référence montrait l’inverse. L’historien de l’économie Phil Magness, qui a révélé l’écart, revient sur cette controverse, alors que la Californie vote le 3 novembre sur un impôt sur les milliardaires et que la taxe Zucman reste au cœur du débat budgétaire français.

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MOTS-CLES

Gabriel Zucman , impôt sur les milliardaires , taux d’imposition des milliardaires , Emmanuel Saez , Phil Magness , impôt sur la fortune , justice fiscale , Proposition 40 Californie , impôt sur les sociétés Tags : Fiscalité , taxe Zucman , inégalités , Etats-Unis , Budget

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Phil Magness
Economiste

Phil Magness est historien de l’économie spécialisé dans le libéralisme classique. Il est chercheur principal depuis 2018 et directeur de la recherche et de l'éducation depuis 2021 à l'American Institute for Economic Research.

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