ERREUR REVELATRICE
26 octobre 2026
Les milliardaires moins imposés que les ouvriers ? Quand Gabriel Zucman se prend les pieds dans SES PROPRES données
En 2019, Gabriel Zucman et Emmanuel Saez affirmaient que les 400 Américains les plus riches payaient moins d’impôts que la moitié la plus modeste de la population. Problème : leur propre article publié un an plus tôt dans une revue de référence montrait l’inverse. L’historien de l’économie Phil Magness, qui a révélé l’écart, revient sur cette controverse, alors que la Californie vote le 3 novembre sur un impôt sur les milliardaires et que la taxe Zucman reste au cœur du débat budgétaire français.
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MOTS-CLESGabriel Zucman , impôt sur les milliardaires , taux d’imposition des milliardaires , Emmanuel Saez , Phil Magness , impôt sur la fortune , justice fiscale , Proposition 40 Californie , impôt sur les sociétés Tags : Fiscalité , taxe Zucman , inégalités , Etats-Unis , Budget
THEMATIQUESEconomie
Phil Magness est historien de l’économie spécialisé dans le libéralisme classique. Il est chercheur principal depuis 2018 et directeur de la recherche et de l'éducation depuis 2021 à l'American Institute for Economic Research.
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Phil Magness est historien de l’économie spécialisé dans le libéralisme classique. Il est chercheur principal depuis 2018 et directeur de la recherche et de l'éducation depuis 2021 à l'American Institute for Economic Research.