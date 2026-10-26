ERREUR REVELATRICE

Les milliardaires moins imposés que les ouvriers ? Quand Gabriel Zucman se prend les pieds dans SES PROPRES données

En 2019, Gabriel Zucman et Emmanuel Saez affirmaient que les 400 Américains les plus riches payaient moins d’impôts que la moitié la plus modeste de la population. Problème : leur propre article publié un an plus tôt dans une revue de référence montrait l’inverse. L’historien de l’économie Phil Magness, qui a révélé l’écart, revient sur cette controverse, alors que la Californie vote le 3 novembre sur un impôt sur les milliardaires et que la taxe Zucman reste au cœur du débat budgétaire français.