Science

Les microbes présents dans les volcans des grands fonds marins pourraient aider les scientifiques à mieux comprendre les débuts de la vie sur Terre, voire au-delà

Et si les secrets de la vie sur d'autres planètes se cachaient au fond de nos océans ? En explorant les volcans sous-marins et les microbes extrêmes qui y vivent, les scientifiques découvrent des indices précieux sur les origines de la vie sur Terre – et peut-être ailleurs dans le système solaire.