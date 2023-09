Les médecines traditionnelles soignent des millions de patients dans le monde, l’OMS tente de les rendre plus sûres et plus standardisées

L'acupuncture est une composante essentielle de la médecine traditionnelle chinoise, utilisée pour traiter un large éventail de maladies.

Ling Zhao est Professor of Nutrition, University of Tennessee.

Pour environ 80 % de la population mondiale, la première étape après avoir attrapé un rhume ou s'être cassé un os n'est pas l'hôpital - peut-être parce qu'il n'y en a pas à proximité ou qu'ils n'en ont pas les moyens. La première étape consiste à consulter la médecine traditionnelle, que les cultures du monde entier utilisent depuis des milliers d'années.

La médecine traditionnelle englobe les connaissances, les compétences et les pratiques de guérison utilisées par divers groupes et cultures.

Parmi les exemples de médecine traditionnelle, on peut citer la phytothérapie, l'acupuncture, le Tui Na, un type de massage originaire de Chine, l'Ayurveda, un ancien système indien de promotion de la santé par l'alimentation, l'exercice physique et le mode de vie, et l'Unani, un autre ancien système de santé d'Asie du Sud, qui équilibre les aspects clés de l'esprit, du corps et de l'âme.

Reconnaissant que la médecine traditionnelle et d'autres formes alternatives de guérison sont des sources essentielles de soins de santé pour de nombreuses personnes dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement indien ont organisé conjointement leur tout premier sommet sur la médecine traditionnelle. Le sommet a eu lieu en août 2023 à Gandhinagar, Gujarat, Inde.

Le sommet a rassemblé des décideurs en matière de soins de santé, des travailleurs et des utilisateurs de la médecine traditionnelle, des organisations internationales, des universitaires et des acteurs du secteur privé de 88 États membres de l'OMS. Les dirigeants présents au sommet avaient pour objectif de partager les meilleures pratiques, les preuves scientifiques et les données relatives à la médecine traditionnelle.

En tant que chercheurs intéressés par la manière de fournir aux patients, tant aux États-Unis que dans le reste du monde, les meilleurs soins médicaux possibles, nous nous sommes intéressés aux conclusions du sommet. Comprendre la médecine traditionnelle peut aider les professionnels de la santé à créer des pratiques durables, personnalisées et respectueuses de la culture.

Des soins de santé essentiels pour beaucoup

Dans de nombreux pays, la médecine traditionnelle coûte moins cher et est plus accessible que les soins de santé conventionnels. De plus, de nombreux médicaments conventionnels proviennent de la même source que les composés utilisés en médecine traditionnelle - jusqu'à 50 % des médicaments ont une racine naturelle, comme l'aspirine.

Un herboriste trie des herbes à la Great China Herb Company dans le quartier chinois de San Francisco. La phytothérapie est l'une des formes de la médecine traditionnelle. AP Photo/Eric Risberg

De nombreux facteurs peuvent influencer le choix de la médecine traditionnelle, tels que l'âge et le sexe, la religion, le niveau d'éducation et de revenu, et la distance à parcourir pour obtenir un traitement. Des facteurs culturels peuvent également influencer l'utilisation de la médecine traditionnelle.

En Chine, par exemple, le nombre de personnes qui ont adopté la culture occidentale a diminué, de même que le nombre de personnes qui ont choisi la médecine traditionnelle. En revanche, de nombreux migrants africains en Australie continuent d'utiliser la médecine traditionnelle pour exprimer leur identité culturelle et maintenir la cohésion de leur communauté ethnique. La préférence d'un patient pour la médecine traditionnelle a souvent une importance personnelle, environnementale et culturelle significative.

Un cadre pour la médecine traditionnelle

Depuis des années, les pays font pression sur l'OMS pour qu'elle étudie et répertorie les données relatives à la médecine traditionnelle. Dans le passé, l'OMS a élaboré une "stratégie pour la médecine traditionnelle" afin d'aider les États membres à étudier, intégrer et réglementer la médecine traditionnelle dans leurs systèmes de santé nationaux.

L'OMS a également créé des normes terminologiques internationales pour la pratique des différentes formes de médecine traditionnelle.

La pratique de la médecine traditionnelle varie considérablement d'un pays à l'autre, en fonction de son accessibilité et de son importance culturelle. Pour rendre la médecine traditionnelle plus sûre et plus accessible à plus grande échelle, il est important que les décideurs politiques et les experts en santé publique élaborent des normes et partagent les meilleures pratiques. Le sommet de l'OMS constitue un pas en avant vers cet objectif.

L'OMS a également pour objectif de collecter des données susceptibles d'éclairer ces normes et ces meilleures pratiques. Elle mènera une enquête mondiale sur la médecine traditionnelle en 2023. Au mois d'août, environ 55 États membres sur un total de 194 avaient complété et soumis leurs données.

L'acupuncture - une étude de cas en matière de sécurité et d'efficacité

Certaines pratiques de médecine traditionnelle, comme l'acupuncture, ont montré des avantages constants et crédibles, et ont même commencé à faire leur entrée dans la médecine traditionnelle aux États-Unis.

Toutefois, les dirigeants présents au sommet ont souligné la nécessité de poursuivre les recherches sur l'efficacité et la sécurité de la médecine traditionnelle.

Bien que la médecine traditionnelle présente de nombreux avantages, certains traitements comportent des risques pour la santé.

Par exemple, l'acupuncture est une pratique thérapeutique traditionnelle qui consiste à insérer des aiguilles en des points précis du corps pour soulager la douleur. Mais l'acupuncture peut provoquer des infections et des blessures si le praticien n'utilise pas d'aiguilles stériles ou si les aiguilles sont mal insérées.

Pourtant, l'acupuncture est la pratique de médecine traditionnelle la plus répandue dans tous les pays, 113 États membres de l'OMS ayant reconnu que leurs citoyens pratiquaient l'acupuncture en 2019.

Il est intéressant de noter que l'acupuncture sur le champ de bataille a permis de traiter avec succès de nombreux membres de l'armée américaine, par exemple pour réduire la douleur. Elle est simple à utiliser, transportable et ne présente aucun risque d'accoutumance.

Il existe également des preuves de l'utilisation de la médecine traditionnelle, y compris l'acupuncture, la méditation et le yoga, pour traiter le syndrome de stress post-traumatique.

Cependant, les praticiens de l'acupuncture ne sont pas formés de manière uniforme dans tous les pays. Afin de fournir des lignes directrices sur les meilleures pratiques, l'OMS a élaboré des critères normalisés pour la pratique de l'acupuncture en 2021. L'OMS a l'intention d'élaborer des normes similaires pour d'autres formes de médecine traditionnelle.

L'intérêt pour la médecine traditionnelle s'accroît parmi les personnes qui ont principalement eu recours à la médecine conventionnelle dans le passé. L'intensification de la recherche et des efforts de collaboration en vue d'élaborer des normes de sécurité peuvent rendre la médecine traditionnelle accessible à tous ceux qui la recherchent.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.