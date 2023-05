Les leçons ratées d’Olivier Véran au Danemark

Dans une vidéo publiée vendredi 5 mai, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a expliqué les raisons de son déplacement au Danemark.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le porte-parole du gouvernement était en visite dans la patrie de Hamlet.Il a laissé éclater sa joie en indiquant que les Sociaux-Démocrates étaient au pouvoir à Copenhague.

La capitale danoise est, comme nous le savons, la Mecque de tous ceux qui luttent contre l’immigration. Pas sûr qu’Olivier Véran ait bien compris cela.

Tout à son bonheur, il s’est félicité que les Sociaux-Démocrates danois aient ramené l’extrême droite de 22 % à 2 %. Alléluia !

Ce qu’il a oublié de dire, c’est que les Sociaux-Démocrates danois appliquent, concernant l’immigration, le même programme que l’extrême droite. Sur ce point, ils sont féroces et intraitables.

C’est un peu comme si Macron appliquait les enseignements de Zemmour. Au pays de Hamlet, on dit “to be or not to be”.Pour Olivier Véran, la formule qui s’impose, c’est “not to be”.