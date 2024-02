Les gens mariés sont-ils plus heureux que les autres ? De nouvelles études ont la réponse

De 2009 à 2023, plus de 2,5 millions d’adultes aux États-Unis ont été interrogés sur la manière dont ils évalueraient leur vie actuelle.

Atlantico : Une vie plus heureuse après le mariage n’est peut-être pas seulement dans les contes de fées. Les adultes mariés déclarent être beaucoup plus heureux que ceux qui ont un autre statut relationnel, selon un sondage Gallup réalisé aux Etats-Unis. De 2009 à 2023, plus de 2,5 millions d’adultes aux États-Unis ont été interrogés sur la manière dont ils évalueraient leur vie actuelle. Les chercheurs ont ensuite demandé aux personnes interrogées quel serait leur niveau de bonheur dans cinq ans. Les personnes mariées ont systématiquement déclaré un niveau de bonheur plus élevé que celui de leurs homologues non mariés, allant de 12 % à 24 % plus élevé, selon les années. Comment expliquer les résultats de ce sondage et les liens entre le bonheur et le mariage ? En quoi le mariage permet-il d’être plus heureux, notamment sur le plan psychologique et mental, et apporte plus de sécurité ?

Pascal Neveu : Il me semble utile de rappeler que si, en France, la durée moyenne d'un mariage est de quinze ans, le risque de divorce est maximal après cinq années d'union.

Le cap des quatre à six ans est celui qui cumule le plus haut taux de divorce, des années 1970 à aujourd'hui.

De plus, une grande enquête du Conseil de l'Europe a comparé la mortalité des couples mariés à celle des célibataires de mêmes âges dans 43 pays, dont la France. On savait déjà que les femmes vivaient plus longtemps que les hommes mais, selon les auteurs, l'écart d'espérance de vie entre les célibataires et les mariés, quel que soit leur sexe, peut aller jusqu'à 30 %. Les femmes âgées vivant seules sont d'ailleurs celles chez qui la mortalité est la plus importante.

En guise d'explication, l'étude suggère trois hypothèses : 1) le mariage a un effet protecteur sur la santé ; 2) les personnes seules sont plus vulnérables psychologiquement ; 3) les gens les plus fragiles se marient moins que ceux qui sont bien portants.

Le bonheur en couple n’a rien d’un Graal inatteignable. Avec les bons ingrédients, des bases solides, une complicité travaillée et quelques efforts au quotidien, il est possible de cultiver le bonheur de vivre ensemble et l’amour au delà du temps et des obstacles de la vie de couple.

On pourrait opposer que le bonheur n’existe pas… (même si le philosophe Alain a écrit un ouvrage célèbre sur le sujet) mais que nous ne pouvons qu’y tendre… en vivant les moments de plaisir.

Car le simple fait d’être heureux en couple est l’une des clés de l’épanouissement personnel et un vrai gage de sérénité et de plénitude pour chacun des deux.

Le mariage reste-t-il un marqueur social important, un élément déterminant dans la sensation d’être heureux et dans le fait de considérer que l’on a réussi sa vie ? L'auteur du sondage Jonathan Rothwell, économiste principal chez Gallup, a notamment confié que "quelle que soit la manière dont vous analysez ces données, nous voyons un avantage assez important et notable au fait d'être marié en termes de façon dont les gens évaluent leur vie".

La société juge une personne en fonction de sa réussite professionnelle et personnelle. Encore faut-il définir ce qu’est « réussir ».

Le mariage en est un facteur. Regardez le nombre d’émissions qui abordent cette thématique : « L’amour est dans le pré », « Mariés au premier regard », « Bachelor, le gentleman célibataire»…

La pression mise sur le célibataire, les questions et les questionnements des amis, de la famille sur les raisons du célibat, la vision quotidienne de couples heureux, les nombreux films… font que le célibataire peut se sentir différent, parfois culpabiliser, se questionner, se sentir en échec, penser qu’il a raté sa vie, consulter un psy, se disant que le bonheur « c’est pour les autres », mais pas pour lui.

De plus, nous ne pouvons nier que la situation financière d’un célibataire est plus faible qu’un couple, du fait du partage des frais ne serait-ce qu’immobilier, sans compter les parts, si un couple à des enfants, concernant la déclaration d’impôts.

J’ai encore dernièrement entendu une patiente qui ne souhaite plus se rendre à certains dîners, à certaines soirées car elle est la seule célibataire… et parfois craint qu’on lui présente un homme, alors qu’on sait que ce sont très souvent, malgré la bonne volonté d’amis, d’énormes échecs et un sentiment de honte qui s’accroît. Avec des conséquences

Bien évidemment des célibataires, pour des raisons de vécu, de « philosophie » ne souhaitent pas « se mettre » en couple, se marier.

Mais aussi, combien de couples mariés ont dépassé au bout de quelques années cet état passionnel, pour devenir des amis complices ?

L’amour et le statut marital comptent-ils plus pour le bonheur et le bien-être que les études et le niveau scolaire ? Les données du sondage démontrent notamment que les adultes mariés qui n'ont pas fréquenté l'école secondaire évaluent leur vie plus favorablement que les adultes célibataires titulaires d'un diplôme d'études supérieures.

Cela rejoint la question précédente et confirmerait, à travers cette étude que l’amour et le mariage ne sont pas une histoire de statut intellectuel ou socio-professionnel.

Concernant le statut marital, il débute dès le mariage. Entre le nombre d’invités, la réception, le choix du lieu… ce « plus beau moment de sa vie » est immortalisée dans l’émission 4 mariages pour 1 lune de miel »… Puis s’enchaînent les années de mariages et les fameuses Noces de coton, de bois, d’argent…

Mais sur un plan historique et sociologique, le mariage reste un marqueur et un cadre d’une structure familiale.

Le mariage a toujours accompli des fonctions sociales et politiques. D’ailleurs un des motifs de l’union est la volonté d'acquérir le statut social d'homme ou de femme marié, qui peut être considéré comme plus gratifiant que celui de célibataire.

Le bonheur lié au mariage a-t-il quelque chose à voir avec ce que les gens en attendent ? Les personnes qui possèdent des qualités qui tendent à conduire à un bonheur plus constant sont-elles également celles qui chercheraient à se marier ?

« À son strict minimum, le concept d’engagement implique l’expérience d’être lié à un autre. Au mieux, cela signifie être lié à quelqu'un qui constitue un port d'attache sûr et sécurisé qui sera là pour vous face à toute adversité », a déclaré le Dr Monica O'Neal, psychologue à Boston.

Elle n’imagine pas qu’être dans un mariage malheureux nous permette de nous sentir mieux dans la vie en général. « Je continue de croire que ceux qui ont un mariage malheureux sont probablement moins heureux que ceux qui sont célibataires » ajoute t’elle.

Aussi comment dépasser la passion des débuts pour construire des bases solides qui feront durer votre couple ? Comment bâtir une relation de confiance dès le départ afin de s’assurer un futur à deux ? Comment également éviter les pièges qui abîment une relation ? Et surtout comment faire perdurer les sentiments afin que les deux partenaires puissent s’épanouir tout au long de leur vie ensemble?

Compatibilité et communication trouvent ainsi toute leur place dans cette équation qu’est l’amour et permettent à chacun des partenaires de grandir et ainsi de pousser son couple vers le haut et surtout vers le bonheur. Etape par étape, pour vivre heureux à deux le plus longtemps possible.

Et comme toute relation interpersonnelle, ce bonheur à deux n’est possible que si chacun trouve sa place dans le couple. Ainsi, on en vient à se demander comment l’amour et la vie de couple peuvent aider les deux partenaires à se construire indépendamment l’un de l’autre pour se sublimer une fois réunis.

Car un couple qui dure, c’est la symbiose de deux personnalités. On entend très souvent « ma moitié »… Mais non... un couple c’est 1+1 !

Nous ne sommes pas la moitié de l’autre.