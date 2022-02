Les engrais et la sécurité alimentaire de l’Europe, l’autre enjeu du bras de fer entre l’UE et la Russie

Gilles Poidevin est ingénieur agronome AgroParisTech de la promotion 1974, formation complétée par un MBA économie gestion et affaires publiques à l'INSEAD en 1980. Son parcours professionnel s'est déroulé dans des entreprises des industries agroalimentaires et de l’emballage. Ses dernières fonctions de 2002 à 2016 lui ont permis comme délégué général de l'UNIFA (Union des industries de la fertilisation) et président de l'ANPEA, association en charge de la normalisation des fertilisants, de représenter l'industrie de la fertilisation auprès des pouvoirs publics français et européens. De nombreuses actions ont été menées en lien avec les organisations agricoles dont le développement de l'agriculture raisonnée et la mise en place d'une filière de recyclage des emballages d'engrais avec ADIVALOR. Depuis 2003, date de son élection comme membre correspondant, il a contribué à alimenter les données relatives aux fertilisants pour l'Académie, production et utilisation. Un article sur la souveraineté alimentaire en lien avec l’utilisation des fertilisants a été publié. Il a participé au colloque de l'AAF avec l'AEHA en 2018 sur l'histoire de la fertilisation, a édité le livre « Des engrais et des Hommes » en 2009. Un article a été préparé pour la publication en 2020 « COVID-19 et Agriculture ».