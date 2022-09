« Les enfants peuvent avoir des relations sexuelles avec les adultes » entend-on dire à Madrid !

En Espagne, la ministre chargée de l'Égalité a fait une sortie controversée sur les enfants.

Irene Montero est ministre chargée de l’égalité. Elle siège dans un gouvernement de gauche éminemment progressiste. Et elle a découvert que question égalité il y avait encore des progrès à faire.

C’est pourquoi elle a revendiqué pour les enfants le droit « d’avoir des relations sexuelles avec des adultes ». A une condition toutefois car elle est généreuse : qu’ils soient consentants. Mais qu’est-ce que peut vouloir dire le consentement d’un enfant ?

Du temps des nazis, Hitler avait installé des « maisons d’amour » où de jeunes Aryens et de jeunes Aryennes devaient se livrer à des ébats sexuels dans le but de fabriquer de beaux petits Aryens. Irene Montero réfléchit certainement à des « maisons d’amour » ou des enfants pourront découvrir les joies ineffables des rapports sexuels avec les adultes.

Les enfants innocents et forcément maladroits ont en effet beaucoup à apprendre. Nous sommes persuadés qu’Irene Montero paiera de sa personne pour initier les petits garçons !

Il y a quelque chose de pourri au royaume d’Espagne. Et plus on entend Irene Montero, plus on a envie de se rapprocher de Giorgia Meloni. Vous savez celle qu’à gauche on qualifie de fasciste…

Courageuses et belles !

Magnifiques filles iraniennes…

Qu’hommage leur soit rendu.

Cet article sera court. Il y a des moments où les mots doivent s’effacer devant les images. Ecoutez la jeune fille non voilée qui chante en persan Bella Ciao, l’hymne des partisans italiens dressés contre Mussolini.

Un appel splendide à la révolte et à l’insurrection. Et maintenant regardez les images, toutes les images. Des femmes et des filles dansent et brûlent leur voile. Elles crient « non à la République islamique » ! Elles défient sans trembler les sbires du régime des mollahs.

Plusieurs dizaines d’entre elles sont déjà tombées sous les balles des Gardiens de la révolution. Il y en aura, hélas, d’autres car Ebrahim Raïssi, le président iranien, a demandé à sa police de « réagir fermement » contre les manifestantes.

Elles meurent pour leur liberté et aussi pour la nôtre. Car chez nous, loin des balles qui ensanglantent l’Iran, des associations islamistes sont à l’œuvre pour nous soumettre à la volonté de leur dieu.

Des hijabeuses se mettent en scène sur des stades de foot. D’autres, dans une provocation soigneusement étudiée, marchent dans nos rues en burqa. D’autres encore prennent d’assaut nos piscines en burkini.

Elles sont laides au sens figuré et moral du mot. Si vous voulez savoir où est la laideur, rendez-vous à Trappes. Et si vous aimez la beauté, regardez les images qui nous viennent d’Iran.

