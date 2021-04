Les enfants ne doivent plus rêver d'être pilotes ou hôtesses de l'air...

Une pilote de ligne brésilienne.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Depuis la nuit des temps, l'homme a rêvé de voler. Icare s'est lancé dans les airs avant que la cire de ses ailes ne fonde au soleil. Il est vrai qu'il n'utilisait pas de combustible susceptible de polluer.

Des siècles ont passé depuis. Et l'Homme, instruit par la tragique expérience d'Icare, a inventé des machines monstrueuses destinées à tuer la planète : les avions, les hélicoptères et les fusées. Mais des écologistes ont fait front contre cette agression.

Lors d'un conseil municipal à Poitiers, la maire EELV a annoncé qu'elle supprimait les subventions accordées aux aéro-clubs. Et elle est allée plus loin en déclarant que les enfants « ne devaient plus rêver de l'aérien ».

Donc, il est interdit aux garçons et aux filles de fantasmer sur les métiers de pilote ou d'hôtesse de l'air. Pour respecter l'égalité hommes-femmes, il nous paraît utile de préciser qu'une fille peut être pilote et un garçon steward. Afin que ces rêves affreux disparaissent, la municipalité aura à cœur d'enlever de ses bibliothèques les livres de Saint-Exupéry et ceux à la gloire de Jean Mermoz.

N’empêche – et la maire de Poitiers n'y peut rien – que le désir de voler ne quittera pas de sitôt le cœur des hommes. Resterons alors les deltaplanes et les ballons garantis sans kérosène. Pour rêver comme il faut, il faudra se voir en bicyclette. Ces engins sont purs, vierges, et ne dégagent pas de CO2. Mais le plus beau rêve offert à nos enfants serait de devenir maire écologiste. Mais pour ça, il faudra pédaler dur...

Ici, une mention spéciale s'impose pour Barbara Pompili qui fait mieux, beaucoup mieux, que la maire de Poitiers. La ministre de la Transition écologique a annoncé triomphalement avoir obtenu de Blanquer que les enfants soient formés durant leur parcours scolaire aux enjeux climatiques. L'apprentissage de la lecture et des maths s'en trouvera simplifié. Les enfants se contenteront de deux lettres et un chiffre : CO2. Et en chœur, ils psalmodieront : « vilain CO2 » !